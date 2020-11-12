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Автохам трамвайный: водителя нашли, ему грозит лишение прав

Автохам трамвайный: водителя нашли, ему грозит лишение прав

Ранее его уже привлекали за выезд на встречную полосу.

В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что водитель выехавшей на трамвайные пути встречного направления Lada Vesta установлен. Его привлекли к ответственности по 12.15 ч. 5 КоАП РФ (Выезд на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления, совершенный повторно).
 
Материалы направят в суд. Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами.
 
Напомним, туляк по имени Дмитрий заснял любителя прокатиться по встречным трамвайным путям на улице Советской. Ролик датирован 6 ноября 2020 года.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД.  В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:11 +13
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