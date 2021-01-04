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Тульские полицейские нашли потерявшихся родственников
Фото из архива MySlo

Тульские полицейские нашли потерявшихся родственников

20-летний парень и 4-летний мальчик заплутали во время прогулки по Казанской набережной.

Как стало известно Myslo, накануне, 3 января, примерно в 21.00 в дежурную часть полиции обратилась женщина. Она рассказала, что гуляла по Казанской набережной вместе с 20-летним сыном и 4-летним внуком.

Дядя и племянник страдают наследственным заболеванием, у них задержка в развитии – отстав от своей родственницы, они не смогли попросить помощи у случайных прохожих и пошли бродить по улицам.

К моменту обнаружения пропавшие успели уйти довольно далеко – примерно через час после распространения ориентировки правоохранители заметили подходившую под описанию пару в районе ул. Ложевой. Никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.

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