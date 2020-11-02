новости
новости
Регистрация
В Туле водитель обиделся, что его не пропустили, и начал мстить
Фото: стоп-кадр из видео.

В Туле водитель обиделся, что его не пропустили, и начал мстить

Хамское поведение мужчины за рулем Opel снял видеорегистратор.

Тулячка прислала в нашу рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые видеорегистратором ее автомобиля. Дорожный инцидент с последующей опасной ездой начался рядом с парковкой «Леруа Мерлен».
 

Скорее всего, водитель Opel обиделся из-за того, что его не пропустили на повороте, решил отомстить и для этого несколько раз тормозил перед автомобилем автора видео, создавая аварийные ситуации. Кроме того, мужчина что-то кинул в сторону машины «соперницы»...

 

 

 

 

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд.

Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей.

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Мы ценим каждое ваше письмо, но просим ответственно относиться к содержанию ваших сообщений. Для привлечения автохама к ответственности материал должен содержать госномер автомобиля, корректную дату и время съёмки. Также должна быть возможность для идентификации места совершения правонарушения.

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото!

Сюжет: Автохам71
Накажи автохама: Через сплошную на пешеходном переходе? Легко!
Дежурная часть
Накажи автохама: Через сплошную на пешеходном переходе? Легко!
27 октября, в 17:07, 30 3620 3
Накажи автохама: поворот через двойную сплошную на проспекте Ленина
Дежурная часть
Накажи автохама: поворот через двойную сплошную на проспекте Ленина
25 октября, в 19:20, 81 5574 10
Накажи автохама: «Я паркуюсь как прекрасный человек!»
Жизнь Тулы и области
Накажи автохама: «Я паркуюсь как прекрасный человек!»
22 октября, в 17:31, 85 4177 7
«Накажи автохама»: наглая парковка по-тульски
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: наглая парковка по-тульски
21 октября, в 09:00, 111 4717 13
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:59 +8
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

СМИ: Дмитрий Парфенов отправился на переговоры в Тулу
СМИ: Дмитрий Парфенов отправился на переговоры в Тулу
Губернатор поручил проверить системы снабжения кислородом в тульских больницах
Губернатор поручил проверить системы снабжения кислородом в тульских больницах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.