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В Туле бетономешалка «не дотерпела» до стройки
Фото: стоп-кадр из видео.

В Туле бетономешалка «не дотерпела» до стройки

Скорее всего, это произошло потому, что машина была перегружена.

Очевидец прислал в редакцию Myslo видео, снятое на ул. Максима Горького, неподалеку от пересечения с ул. Октябрьской в Туле. На кадрах запечатлена бетономешалка, из которой на проезжую часть выливается раствор.
 
Судя по всему, это произошло потому, что машина была перегружена. Обычно так поступают, чтобы сделать меньшее количество рейсов и тем самым сэкономить на бензине.
 
Пролив перевозимых грузов на проезжую часть может привести к аварийной ситуации.
 

 
 
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
 
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Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:58 +5
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