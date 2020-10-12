В Туле бетономешалка «не дотерпела» до стройки

Фото: стоп-кадр из видео.

Скорее всего, это произошло потому, что машина была перегружена.

Очевидец прислал в редакцию Myslo видео, снятое на ул. Максима Горького, неподалеку от пересечения с ул. Октябрьской в Туле. На кадрах запечатлена бетономешалка, из которой на проезжую часть выливается раствор.

Судя по всему, это произошло потому, что машина была перегружена. Обычно так поступают, чтобы сделать меньшее количество рейсов и тем самым сэкономить на бензине.

Пролив перевозимых грузов на проезжую часть может привести к аварийной ситуации.

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