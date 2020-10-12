Фото: стоп-кадр из видео.
В Туле бетономешалка «не дотерпела» до стройки
Скорее всего, это произошло потому, что машина была перегружена.
Очевидец прислал в редакцию Myslo видео, снятое на ул. Максима Горького, неподалеку от пересечения с ул. Октябрьской в Туле. На кадрах запечатлена бетономешалка, из которой на проезжую часть выливается раствор.
Судя по всему, это произошло потому, что машина была перегружена. Обычно так поступают, чтобы сделать меньшее количество рейсов и тем самым сэкономить на бензине.
Пролив перевозимых грузов на проезжую часть может привести к аварийной ситуации.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
вчера, в 21:21, 44 2725 10
вчера, в 11:11, 79 3642 4
10 октября, в 16:29, 120 3646 7
9 октября, в 19:07, 120 7193 14
Другие статьи по темам
Место