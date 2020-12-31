Что комментировали на Myslo в 2020 году

пропуска года Мы говорим вам спасибо за то, что вы читаете наши новости, не остаетесь к ним равнодушными и высказываете свое мнение. А еще мы удивимся, если вы удивитесь, что самое большое количество комментариев на нашем сайте в прошлом году набрала новость про грядущее на тот момент введение цифровых пропусков. Безусловный лидер Myslo набрал 988 комментариев!

возвращения года Публикация о возвращении исторических названий улицам Тулы вызвала массу вопросов у туляков. Мы адресовали их известным экспертам в этой области и получили ответы. 696 комментариев от читателей Myslo Эксперты о восстановлении исторических названий в Туле: Имена улиц – это культурный код города

продленка года

В обращении к россиянам 2 апреля Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявленная ранее нерабочая неделя позволила выиграть время для наращивания сил и средств, которые позволяют оградить население от распространения коронавирусной инфекции. 676 комментариев на Myslo.

критика года

Известный блогер посетил нашу Тулу 15 апреля. По итогам поездки он опубликовал видео с названием «Город-герой, который сдался градостроительным ошибкам». 671 комментарий на Myslo.

новые правила года Губернатор Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года. 667 комментариев на Myslo. Новые правила жизни туляков: «масочный режим», открытие бассейнов, магазинов и парков напоминания года Каждые сутки 36 экипажей групп задержания неcли службу на улицах города для предупреждения и пресечения правонарушений. Росгвардейцы проводили профилактическую разъяснительную работу, раздавали тулякам памятки и по громкоговорителям напоминали о необходимости оставаться дома во время нерабочей недели. 576 комментариев на Myslo Росгвардейцы напоминают тулякам о необходимости соблюдения самоизоляции: видео

дистанционный праздник года

В этом году празднование 9 Мая прошло преимущественно в дистанционном формате. Одна из самых ярких всероссийских акций — «Окна Победы». Жителям предложили украсить окна своих домов рисунками и словами благодарности ветеранам, а также символами, которые ассоциируются с Победой в войне. 549 комментариев на Myslo.

Модный аксессуар года

Согласно указу губернатора, в регионе с 12 мая ввели «обязательный масочный режим» в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах. В правительстве Тульской области разъяснили, что такое «обязательный масочный режим», а вы оставили к этой новости на Myslo 537 комментариев.

Анонс года

Минкомсвязи РФ получило заявки от 21 региона на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Работодатели могли подать через Единый портал госуслуг списки сотрудников для выдачи постоянных цифровых пропусков в виде QR-кодов. 518 комментариев на Myslo. Минкомсвязи анонсировало введение цифровых пропусков в Тульской области

поддержка года

Главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева рассказала журналистам, что медсестра, пришедшая к пациентам в защитном костюме, надетом поверх купальника, продолжила работу и никаких письменных взысканий на нее не накладывали. Как только ее фото появилось в Сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Дюмин.