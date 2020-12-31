Что комментировали на Myslo в 2020 году
Мы собрали самые комментируемые новости на нашем портале за 12 месяцев.
Мы говорим вам спасибо за то, что вы читаете наши новости, не остаетесь к ним равнодушными и высказываете свое мнение. А еще мы удивимся, если вы удивитесь, что самое большое количество комментариев на нашем сайте в прошлом году набрала новость про грядущее на тот момент введение цифровых пропусков. Безусловный лидер Myslo набрал 988 комментариев!
В Туле и области готовятся ввести цифровые пропуска: как их можно будет получить
Эксперты о восстановлении исторических названий в Туле: Имена улиц – это культурный код города
Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля
Блогер Варламов о провинциальных понтах, тротуарах и «никчемных заборах» в Туле: видео
Новые правила жизни туляков: «масочный режим», открытие бассейнов, магазинов и парков
Каждые сутки 36 экипажей групп задержания неcли службу на улицах города для предупреждения и пресечения правонарушений. Росгвардейцы проводили профилактическую разъяснительную работу, раздавали тулякам памятки и по громкоговорителям напоминали о необходимости оставаться дома во время нерабочей недели. 576 комментариев на Myslo
Росгвардейцы напоминают тулякам о необходимости соблюдения самоизоляции: видео
Флаги, георгиевские ленты, фотографии: Туляки украсили «Окна Победы»
Где обязательно носить маску, чтобы не попасть на штрафы?
Минкомсвязи анонсировало введение цифровых пропусков в Тульской области