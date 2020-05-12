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Где обязательно носить маску, чтобы не попасть на штрафы?

Где обязательно носить маску, чтобы не попасть на штрафы?

В правительстве Тульской области разъяснили что такое «обязательный масочный режим».

Напомним, что согласно указу губернатора, в регионе с 12 мая введен «обязательный масочный режим» в в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах.
 
- Самое главное — перестать читать что-то такое от диванных аналитиков и фантазировать про маски, — заявил Александр Ломовцев, глава тульского Роспотребнадзора. — Каких либо гарантий, кроме скафандра, ничто не даст. Маска — это препятствие! Бумажная или тканевая, суперзащищающая или нет, маска снижает риски попадания инфицированного материала на вас или от вас. Пока нет эффективного оружия против вируса [вакцины], маска — один из важнейших защитных элементов нашей жизни и общения.
 
Маски в общественном транспорте или магазинах — это понятно и уже даже привычно. А если человек на даче, ему нужна маска?
 
- Да, обязательно, если дача расположена в муниципалитете, где введен обязательный масочный режим.
 
- Надо ли надевать маски на грудничков?
 
- Нет, на детей в колясках маски надевать не надо. Но если ребенок идет за ручку с мамой, маска на нем должна быть обязательна. Это предусмотрено указом губернатора.
 
- Для занятий спортом на свежем воздухе маска нужна?
 
- Да, если человек занимается спортом в муниципалитете, где введен обязательный масочный режим.
 
По словам Александра Ломовцева, маска не нужна только в бассейне.
 
Напомним, что за отсутствие маски в муниципалитетах, где введен обязательный масочный режим — штраф от 1 тысячи рублей до 30 тыс. руб.
 
Мониторинг цен на маски ведет правительство региона совместно с антимонопольной службой.
 
- Мы отмечаем снижение цен на эту продукцию, в том числе за счет продукции, которые выпускают предприятия Тульской области, — заявил Вячеслав Романов, председатель комитета по предпринимательству Тульской области.
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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:18 −42
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