Блогер Варламов о провинциальных понтах, тротуарах и «никчемных заборах» в Туле: видео

Фото из архива Myslo.

- Особенно остро стоят проблемы общественного транспорта, парковок и качества городской среды. По Туле просто неприятно, а местами даже невозможно ходить. Я ни коем образом не хочу обидеть или оскорбить жителей Тулы. Но друзья, так жить нельзя! Вы достойны лучшего, — так начинается блог Ильи Варламова.

Приведем основные мысли блогера о нашем городе.

провинциальные понты

Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Тулу, — она заставлена машинами.

- Город не очень большой, здесь нет необходимости использовать личный автомобиль, — говорит Варламов. — В Туле преобладают провинциальные понты — когда машина не только средство передвижения, это еще и символ успеха и достатка.

Но автомобили негде парковать, поэтому «стало нормой парковаться на газонах, тротуарах и даже детских площадках».

Блогера удивило хаотичное размещение бетонных полусфер и столбиков в центре Тулы.

- Прекрасный город, если вам надо припарковаться. Для всего остального есть другие города, — резюмировал Варламов.

«никчемные заборчики»

Отдельно блогер остановился на одной из самых дискуссионных тем в городе — массовой «заборизации».

- В Туле очень много заборов. Большинство из них абсолютно глупые, которые никак не влияют на безопасность, — говорит урбанист Аркадий Гершман. — К сожалению, заборы захватывают улицы городов России. Многие считают, чем больше ты заборов ставишь, тем безопаснее делаешь улицу.

Гершман привел в пример другие города мира. Так, например, в Лондоне эксперты пришли к выводу, что от заборов больше проблем, чем пользы: они уродуют улицы, закрывают обзор… Поэтому там решили отказаться от «заборизации».

Урбанист порекомендовал тульским властям высаживать кустарники вместо заборов.

- Но новым ГОСТам это приравнено к заборам, но делает улицы чуть дружелюбнее, тише и зеленее, — заявил урбанист.

Илья Варламов прошелся по Туле и нашел «кучу необъяснимого» — почему один забор черный, другой серый, куда в некоторых местах пропали секции заборов…

- Пешеход испытывает постоянно унижение, — говорит блогер, указывая на узкий тротуар, кусок которого «откусили» для установки забора.

Урбанист Гершман также назвал наш город «агрессивным и несправедливым» по отношению к пешеходам, потому что здесь дороги ровнее, чем тротуары.

Несколько слов Варламов сказал и про нагромождение дорожных знаков в Туле:

- Хорошие города давно научились делать маленькие, аккуратные знаки.

Блогер отметил, что в Туле платные парковки стоят всего 40 рублей, но они пустуют — «водители предпочитают ставить свои корыта где-угодно, лишь бы не пришлось платить несчастные 40 рублей».

площадь ленина и набережная

Варламов предложил как-то использовать площадь Ленина.

- Это совершенно мертвое пространство. А должно быть приятное место, где бы гуляли люди. В современном мире таких асфальтовых бесполезных полей быть не должно, — заявил блогер.

Казанская набережная Илье понравилась. Он назвал ее лучшим, что есть в Туле. Особенно он оценил доступ людей к воде и газон.

- Набережная хорошая. В этом тулякам очень повезло. Одно и самых приятных мест для прогулок.

Критике подверглись люки на набережной и дерево «для замочков».

Напомним, тульское общественное пространство блогер включил в топ-10 лучших в России. Казанская набережная в рейтинге Варламова заняла второе место.

каминского и пирогова

Илья Варламов обратил внимание на улицу Пирогова: автомобильного движения там практически нет. Паркуются только те, кто приехал на рынок. Блогер предложил ее сделать пешеходной.

Не понравилось блогеру, что открыто автомобильное движение на ул. Каминского. Он назвал это «чудовищной ошибкой».

- Потенциал у улицы огромный. Если здесь сделать хорошее общественное пространство, она будет пользоваться большой популярностью, — уверен Варламов.

К слову, улицу еще в 2016 году предлагали сделать пешеходной. Однако Евгений Авилов, тогдашний глава администрации города, отказался от этой идеи.

В очередной раз он возмутился подземным переходом на ул. Каминского и предложил его убрать и заменить на «зебру». Напомним, об этом он уже говорил, когда посещал наш город в 2017 году. Тогда туляки раскритиковали такое предложение.

Полностью видео блогера смотрите на его Youtube-канале:

Друзья, согласны ли вы с мнением Ильи Варламова о нашем городе? Справедлива ли его критика? Пишите в комментариях!