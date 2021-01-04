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Юные хоккеисты из поселка Бородинский посетили Ледовый дворец
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Юные хоккеисты из поселка Бородинский посетили Ледовый дворец

Также ребятам вручили подарки от губернатора – новую спортивную экипировку.

По приглашению Алексея Дюмина юные хоккеисты из Киреевского района побывали в новом Ледовом дворце. Они покатались на льду, позанимались с тренером и получили  подарки от главы региона – новое хоккейное снаряжение.  

Ребята поблагодарили губернатора за снаряжение и возможность покататься в новом современном Ледовом дворце. В декабре, рассматривая обращения граждан, Алексей Дюмин пообещал юным хоккеистам, что в 2021 году в Бородинском в рамках программы развития хоккея в Тульской области отремонтируют хоккейную коробку.

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