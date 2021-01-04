Юные хоккеисты из поселка Бородинский посетили Ледовый дворец

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По приглашению Алексея Дюмина юные хоккеисты из Киреевского района побывали в новом Ледовом дворце. Они покатались на льду, позанимались с тренером и получили подарки от главы региона – новое хоккейное снаряжение.

Ребята поблагодарили губернатора за снаряжение и возможность покататься в новом современном Ледовом дворце. В декабре, рассматривая обращения граждан, Алексей Дюмин пообещал юным хоккеистам, что в 2021 году в Бородинском в рамках программы развития хоккея в Тульской области отремонтируют хоккейную коробку.