В Туле и области готовятся ввести цифровые пропуска: как их можно будет получить

Та информация, которую накануне обнародовать опасались, сегодня стала реальностью: в связи с эпидемиологической ситуацией правительство региона рассматривает возможность ввода пропускного режима для перемещения по области.

Министерство цифрового развития России в ближайшее время даст доступ к федеральной программе цифровых пропусков всем субъектам Российской Федерации. В Москве и Московской области подобная схема уже реализуется.

Тулякам необходимо восстановить свой пароль для входа на портал госуслуг, если вы им давно не пользовались (Myslo писал об этом здесь). Изучить короткую инструкцию для оформления цифрового документа. Для получения пропуска необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале государственных услуг, установить мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» на телефон;

2. Внести данные о себе (часть из них будет внесена автоматически из записи в личном кабинете);

3. Выбрать цель выхода из дома: аптека, магазин, на работу, в медучреждение;

4. Указать номер транспортного средства, в случае его использования;

5. Нажать «зарегистрировать выход из дома»;

6. Получить QR-код, который в случае проверки необходимо предъявить контролирующему сотруднику. Код необходимо сохранить в телефоне либо распечатать его.

Восстановить пароль или получить учетную запись можно как на федеральном портале госуслуг (gosuslugi.ru), так и на региональном (gosuslugi71.ru). О том, как именно получить учетную запись, подтвердить ее, а также восстановить пароль, можно узнать на ресурсах gosuslugi71.ru и mfc71.ru.

Для юридических лиц на портале государственных услуг будет доступна опция «получить цифровые пропуски» для своих сотрудников загружаемым списком по установленному формату.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с Указом губернатора Тульской области на территории региона введен режим строгой изоляции для жителей в возрасте 65+, а также 14-дневный обязательный карантин для тех, кто прибыл в Тульскую область из других регионов. Сейчас о факте прибытия на территорию Тульской области необходимо самостоятельно сообщить на сайте covid.tularegion.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 200-71-02.

От редакции. В системе, возможно, сразу что-то не сработает. Скорее всего, инструкции будут дополняться и изменяться. Не паникуйте.