Они проходят по любимым местам пеших и верховых прогулок Льва Толстого.

Фото пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Писатель Толстой научился ездить на велосипеде в возрасте 67 лет. Велосипедные прогулки он совершал по улицам Москвы и Тулы, а также по лесам и паркам Ясной Поляны. Это увлечение писателя вдохновило сотрудников музея на создание велоэкскурсий, которые проводятся в яснополянском музее в летний сезон уже несколько лет подряд.

«Велоэкскурсии в Ясной Поляне уникальны: нигде больше в мире нельзя проехать на велосипеде по тем живописным местам, которые вдохновляли Льва Толстого на создание великих произведений», – говорит экскурсовод Игорь Конов.

Маршрут велоэкскурсии протяженностью 10 километров позволит увидеть любимую скамейку Толстого, Калинов луг, место старой мельницы, реку Воронку, мемориальные леса и посадки. Экскурсовод расскажет, как эти и другие достопримечательности яснополянского заповедника выглядели при жизни писателя и напомнит о сценах из произведений Льва Николаевича, его дневников и писем, где они упоминаются.

Велоэкскурсии будут проходить по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. Начало экскурсий – 10.30. Для организованных групп от четырех человек доступны велоэкскурсии в будние дни в 16.00.

Старт/финиш велоэкскурсий – здание гостиницы, расположенной на территории гостиничного комплекса «Ясная Поляна» (администрация яснополянского музея). Важно помнить, что велосипедные экскурсии проводятся только в хорошую погоду.

Экскурсии проводятся только по предварительной записи

по тел. +7 953 438-03-07.

12+