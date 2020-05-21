Алексей Дюмин поддержал тульскую медсестру, фотография которой облетела весь мир
Девушка продолжает работать, никаких письменных взысканий она не получала.
Главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева рассказала журналистам тульских «Вестей», что медсестра, пришедшая к пациентам в защитном костюме, надетом поверх купальника, продолжает работу, никаких письменных взысканий на неё не накладывалось:
– Это хорошая сотрудница, профессионал, оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне. Как только её фото появилось в сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу её и всех медиков. Медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид.
Анна Савищева рассказала, что находиться по 4-8 часов в защитных костюмах действительно тяжело – такую нагрузку выдерживают далеко не все мужчины, не говоря уже о молодой девушке. При этом главврач осудила пациентов, сделавших фотографии и выложивших их в сеть, отметив, что «медсестра выполняла свою работу, а не позировала».