Алексей Дюмин поддержал тульскую медсестру, фотография которой облетела весь мир

Главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева рассказала журналистам тульских «Вестей», что медсестра, пришедшая к пациентам в защитном костюме, надетом поверх купальника, продолжает работу, никаких письменных взысканий на неё не накладывалось:

– Это хорошая сотрудница, профессионал, оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне. Как только её фото появилось в сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу её и всех медиков. Медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид.

Анна Савищева рассказала, что находиться по 4-8 часов в защитных костюмах действительно тяжело – такую нагрузку выдерживают далеко не все мужчины, не говоря уже о молодой девушке. При этом главврач осудила пациентов, сделавших фотографии и выложивших их в сеть, отметив, что «медсестра выполняла свою работу, а не позировала».