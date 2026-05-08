9 мая в Городском парке

Когда: 9 мая, суббота, 10.00.
Где: Городской парк.
 

9 мая в Городском (взрослом) парке пройдут мероприятия, посвящённые
Дню Победы. (6+)

 

Мастер-класс по рисованию гуашью

Когда: 8 мая, пятница, 18.00.
Где: Олимп.
 

8 мая в молодежном центре «Олимп» пройдет мастер-класс по рисованию
гуашью. (6+)

 

Праздничный концерт

Когда: 8 мая, пятница, 17.30.
Где: Дом культуры железнодорожников.
 

8 мая в доме культуры железнодорожников пройдет концерт
«За каждую весну - Спасибо!». (6+)

 

Память живет вечно

Когда: 9 мая, суббота, 11.00.
Где: Село Спасское.
 

9 мая в селе Спасское покажут детскую программу «Память живет вечно»:
смотр строя и песни, выставка детских работ, мастер-классы коллективов. (6+)

 

Победа в сердце каждого

Когда: 9 мая, суббота, 10.00.
Где: Дом культуры железнодорожников.
 

9 мая в Доме культуры железнодорожников пройдет мастер-
класс «Победа в сердце каждого», где вы сможете создать свою брошь. (6+)

 

Небесный тихоход

Когда: 9 мая, суббота, 19.00.
Где: Академический театр.
 

8 мая в академическом театре драмы покажут спектакль «Небесный
тихоход». (12+)