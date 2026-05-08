9 мая в Городском парке
Где: Городской парк.
9 мая в Городском (взрослом) парке пройдут мероприятия, посвящённые
Дню Победы. (6+)
Мастер-класс по рисованию гуашью
Где: Олимп.
8 мая в молодежном центре «Олимп» пройдет мастер-класс по рисованию
гуашью. (6+)
Праздничный концерт
Где: Дом культуры железнодорожников.
8 мая в доме культуры железнодорожников пройдет концерт
«За каждую весну - Спасибо!». (6+)
Память живет вечно
Где: Село Спасское.
9 мая в селе Спасское покажут детскую программу «Память живет вечно»:
смотр строя и песни, выставка детских работ, мастер-классы коллективов. (6+)
Победа в сердце каждого
Где: Дом культуры железнодорожников.
9 мая в Доме культуры железнодорожников пройдет мастер-
класс «Победа в сердце каждого», где вы сможете создать свою брошь. (6+)
Небесный тихоход
Где: Академический театр.
8 мая в академическом театре драмы покажут спектакль «Небесный
тихоход». (12+)