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В Веневе судебные приставы помогли мальчику получить новогодний подарок от нерадивого отца
Фото: img4.goodfon.ru

В Веневе судебные приставы помогли мальчику получить новогодний подарок от нерадивого отца

Мужчина задолжал своему ребёнку 300 тысяч рублей алиментов.

На исполнении в отделении судебных приставов Веневского района Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на сумму более 300 тысяч рублей.

Горе-отец долгое время не заботился о ребёнку и не поддерживал его финансово. «Вспомнить» о родительских обязанностях должнику помог акт ареста, составленный в отношении его автомобиля Hyundai Solaris. Не желая расставаться с иномаркой, мужчина полностью погасил задолженность.

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