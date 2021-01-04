В Веневе судебные приставы помогли мальчику получить новогодний подарок от нерадивого отца

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На исполнении в отделении судебных приставов Веневского района Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на сумму более 300 тысяч рублей.

Горе-отец долгое время не заботился о ребёнку и не поддерживал его финансово. «Вспомнить» о родительских обязанностях должнику помог акт ареста, составленный в отношении его автомобиля Hyundai Solaris. Не желая расставаться с иномаркой, мужчина полностью погасил задолженность.