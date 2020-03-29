Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
Росгвардейцы напоминают тулякам о необходимости соблюдения самоизоляции: видео
Каждые сутки на службу заступают 36 экипажей ведомства.
Росгвардейцы продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в штатном режиме. Личный состав, заступающий на службу, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Каждые сутки 36 экипажей групп задержания несут службу на улицах города для предупреждения и пресечения правонарушений. Маршруты их патрулирования приближены к местам возможного массового скопления людей и парковым зонам.
Для информирования жителей о необходимости оставаться дома во время нерабочей недели используются громкоговорители служебных автомобилей. Росгвардейцы проводят профилактическую разъяснительную работу, раздают тулякам памятки.
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