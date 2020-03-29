Росгвардейцы напоминают тулякам о необходимости соблюдения самоизоляции: видео

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Каждые сутки на службу заступают 36 экипажей ведомства.

Росгвардейцы продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в штатном режиме. Личный состав, заступающий на службу, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Каждые сутки 36 экипажей групп задержания несут службу на улицах города для предупреждения и пресечения правонарушений. Маршруты их патрулирования приближены к местам возможного массового скопления людей и парковым зонам.

Для информирования жителей о необходимости оставаться дома во время нерабочей недели используются громкоговорители служебных автомобилей. Росгвардейцы проводят профилактическую разъяснительную работу, раздают тулякам памятки.