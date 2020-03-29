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Росгвардейцы напоминают тулякам о необходимости соблюдения самоизоляции: видео
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Росгвардейцы напоминают тулякам о необходимости соблюдения самоизоляции: видео

Каждые сутки на службу заступают 36 экипажей ведомства.

Росгвардейцы продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в штатном режиме. Личный состав, заступающий на службу, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Каждые сутки 36 экипажей групп задержания несут службу на улицах города для предупреждения и пресечения правонарушений. Маршруты их патрулирования приближены к местам возможного массового скопления людей и парковым зонам.

Для информирования жителей о необходимости оставаться дома во время нерабочей недели используются громкоговорители служебных автомобилей. Росгвардейцы проводят профилактическую разъяснительную работу, раздают тулякам памятки.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 12:18 +9
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