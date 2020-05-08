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Флаги, георгиевские ленты, фотографии: Туляки украсили «Окна Победы»

Флаги, георгиевские ленты, фотографии: Туляки украсили «Окна Победы»

Смотрите фоторепортаж Myslo!

В этом году празднование 9 Мая пройдет преимущественно в дистанционном формате. Одна из самых ярких всероссийских акций — «Окна Победы».

Жителям предложили украсить окна своих домов рисунками и словами благодарности ветеранам, а также символами, которые ассоциируются с Победой в войне.

Туляки откликнулись на это предложение и вывесили на окнах домов, на витринах российские флаги и разные рисунки. Смотрите наш фоторепортаж!

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:40 −4
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