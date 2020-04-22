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Минкомсвязи анонсировало введение цифровых пропусков в Тульской области

Минкомсвязи анонсировало введение цифровых пропусков в Тульской области

В первую очередь пропускную систему внедрят в семи регионах России.

Минкомсвязи РФ получило заявки от 21 региона на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Работодатели смогут подать через Единый портал госуслуг списки сотрудников для выдачи постоянных цифровых пропусков. Они будут выполнены в виде QR-кодов.

Граждане, имеющие учетную запись на портале госуслуг, смогут получить разовые пропуска через приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус». Подробнее об этом мы писали здесь.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов – Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:19 −75
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