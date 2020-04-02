Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля
Глава государства подчеркнул, что, по мнению вирусологов, пик эпидемии еще не пройден.
В обращении к россиянам 2 апреля
Он подчеркнул, что, по мнению вирусологов, пик эпидемии еще не пройден. В связи с этим режим нерабочих дней продлен до 30 апреля. При этом органы власти, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.
Также президент отметил, что главам субъектов предоставляются дополнительные полномочия. До конца недели они должны определить набор конкретных мер для безопасности людей и устойчивости экономики исходя из объективной ситуации в каждом регионе. Важно сохранение рабочих мест и доходов граждан.