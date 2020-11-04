Фото из архива Myslo.
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
В регионе с начала октября число заболевших коронавирусом стабильно увеличивается.
Больше ста заболевших COVID-19 в сутки в Тульской области фиксируется ежедневно с 26 октября. На данный момент пиковый показатель — 131 случай коронавируса — приходится на 3 ноября.
За минувшие сутки в регионе подтвердились еще 130 случаев.
Напомним, в регионе действует ряд коронавирусных ограничений. Подробнее о них можно прочитать здесь и здесь.
Также в Тульской области по-прежнему сохраняется масочный режим.
С 9 ноября школьники 6-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов на две недели отправятся на дистанционное обучение.
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