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Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
Фото из архива Myslo.

Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики

В регионе с начала октября число заболевших коронавирусом стабильно увеличивается.

Больше ста заболевших COVID-19 в сутки в Тульской области фиксируется ежедневно с 26 октября. На данный момент пиковый показатель — 131 случай коронавируса — приходится на 3 ноября.

За минувшие сутки в регионе подтвердились еще 130 случаев.  

Напомним, в регионе действует ряд коронавирусных ограничений. Подробнее о них можно прочитать здесь и здесь.

Также в Тульской области по-прежнему сохраняется масочный режим.

С 9 ноября школьники 6-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов на две недели отправятся на дистанционное обучение.

Сюжет: Коронавирус
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