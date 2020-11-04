Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики

Фото из архива Myslo.

В регионе с начала октября число заболевших коронавирусом стабильно увеличивается.

Больше ста заболевших COVID-19 в сутки в Тульской области фиксируется ежедневно с 26 октября. На данный момент пиковый показатель — 131 случай коронавируса — приходится на 3 ноября.

За минувшие сутки в регионе подтвердились еще 130 случаев.

Напомним, в регионе действует ряд коронавирусных ограничений. Подробнее о них можно прочитать здесь и здесь.

Также в Тульской области по-прежнему сохраняется масочный режим.

С 9 ноября школьники 6-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов на две недели отправятся на дистанционное обучение.