Команда Marathon-Tula завоевала 10 медалей на чемпионате России по велоспорту на треке

Фото: instagram.com/marathontulateam. На фото спортсменка Серафима Гришина.

В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах. Этот старт решающий для формирования состава на чемпионат Европы, который пройдет в ноябре в болгарском Пловдиве.



За победу на чемпионате России боролись сильнейшие гонщики страны. Тульская команда Marathon-Tula на соревнованиях выступила полным составом.

Наши спортсмены завоевали 10 медалей: две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Золото: Тамара Дронова (индивидуальная гонка); Павел Ростов (гит на 1000 м с места);

Тамара Дронова (индивидуальная гонка); Павел Ростов (гит на 1000 м с места); Серебро: Тамара Дронова, Диана Климова в составе командной гонки с Гульназ Хатунцевой, Натальей Студеникиной, Марией Авериной; Серафима Гришина в командном спринте с Наталией Антоновой и Екатериной Гниденко; Диана Климова/Тамара Дронова (мэдисон); Александр Дубченко (гит на 1000 м с места);

Тамара Дронова, Диана Климова в составе командной гонки с Гульназ Хатунцевой, Натальей Студеникиной, Марией Авериной; Серафима Гришина в командном спринте с Наталией Антоновой и Екатериной Гниденко; Диана Климова/Тамара Дронова (мэдисон); Александр Дубченко (гит на 1000 м с места); Бронза: Даниил Комков, Александр Дубченко, Дмитрий Нестеров, Павел Ростов (командный спринт); Диана Климова (омниум); Серафима Гришина (спринт); Дмитрий Нестеров (гит на 1000 м с места).

Как сообщает пресс-служба команды, на Всероссийских соревнованиях Артур Ершов и Андрей Сазанов стали третьими в мэдисоне, Гришина — второй в гите с места на 500 м.