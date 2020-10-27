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Почему нужно носить маски и нельзя тусить после 23.00? Роспотребнадзор разъяснил суть ограничений

Почему нужно носить маски и нельзя тусить после 23.00? Роспотребнадзор разъяснил суть ограничений

Главный санитарный врач Тульской области разъяснил логику новых ограничительных мер.

С 27 октября в Тульской области начали действовать дополнительные меры, принимаемые с введением режима повышенной готовности на территории региона. Соответствующий указ в понедельник подписал губернатор Алексей Дюмин.

Логику ограничительных мер разъяснил сегодня руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

– Мы, не дожидаясь критичности ситуации, вводим дополнительные ограничительные меры. Есть три способа влияния на вирус: на организм, который подвержен заражению, на сам вирус и на способ его передачи. Сегодня у нас нет мер, которые могут сделать организм невосприимчивым к вирусу. Испытания вакцины – и нашей, и зарубежных – пока еще продолжаются.

Поэтому можно применять остальные способы защиты от вируса: это оказание медицинской помощи заболевшим, максимальное прерывание контактов среди населения и повсеместный масочный режим.

Мы знаем разные способы прерывания общения: массовые, точечные, сплошные. Все наши действия направлены на то, чтобы прервать контакты так, чтобы экономика страны продолжала нормально работать. Когда вводятся ограничения по количеству участников развлекательных и спортивных мероприятий, на посещение ресторанов и прочих, тут логика единственная – чем меньше участников, тем меньше вероятности передачи вируса.  

Наиболее всего страдают от коронавируса люди старше 65 лет. Они легко заражаются и тяжелее всех переносят заболевание. Если они добровольно или принудительно будут изолированы от окружающих людей, риски их инфицирования снизятся.

Запрет на проведение развлекательных мероприятий после 23 часов связан с тем, что после этого времени, как правило, снижается уровень самоконтроля, многие перестают контролировать социальную дистанцию и пр. 

Про масочный режим. По словам заболевших, лишь 5% из них носили маски. Остальные же с непонятным упорством утверждают, что не любят носить маски и не делают этого.

Сохранение масочного режима – это обязательное требование

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:00 −23
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Люди
Александр Ломовцев
Место
Тульская область

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