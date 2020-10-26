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В Тульской области усилили коронавирусные ограничения: полный текст Указа губернатора

В Тульской области усилили коронавирусные ограничения: полный текст Указа губернатора

Ограничения продлятся до 9 ноября.

26 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
 
В целях недопущения распространения CОVID-19 на территории Тульской области, защиты здоровья граждан с 27 октября по 9 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Исключения – обращение за экстренной помощью, следование к месту работы, посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных и вынос мусора. Приостановлена деятельность полустационарных отделений соцобслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
 
Работодателям необходимо перевести работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим работы, предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск или оформить в установленном порядке листок нетрудоспособности (за исключением категорий, отмеченных в новой редакции указа).
 
С 29 октября работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% офисных сотрудников (за исключением организаций, определенных Указом).
 
Также с 27 октября при проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов зал может быть заполнен не более чем на 30%. На спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков.
 
Всем школам региона необходимо установить каникулы с 26 октября по 6 ноября.
 
По рекомендации Министерства здравоохранения РФ в целях бесперебойного оказания медицинской помощи на дистанционное обучение переводятся студенты 3 – 6 курсов и ординаторы медицинского института ТулГУ.
 
Деятельность организаций осуществляется в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
 
Публикуем полный текст Указа.
 
 
полный текст указа

 
 
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