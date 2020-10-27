Дистанционка, самоизоляция и другие ограничения из-за COVID-19: что меняется в Тульской области?

С 27 октября в Тульской области начали действовать дополнительные меры для недопущения распространения коронавируса. Соответствующий указ в понедельник подписал губернатор Алексей Дюмин:

– Все жители уже устали от пандемии. Но сложившаяся ситуация с коронавирусом и высокий риск трагических последствий его распространения вынуждают нас принимать непростые решения. Важно действовать уже сейчас, чтобы меры были эффективными. Если мы будем ждать, когда ситуация станет критической, они будут уже бесполезны.

Введенные ограничения разъяснил руководитель тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

– Сегодня у нас нет мер, которые могут сделать человека невосприимчивым к вирусу, – пояснил главный санитарный врач. – Испытания вакцин – и нашей, и зарубежных – продолжаются. Наши действия направлены на то, чтобы прервать контакты, но так, чтобы экономика страны продолжала нормально работать. Логика ограничения количества участников развлекательных и спортивных мероприятий, посетителей ресторанов и прочих единственная: чем меньше людей в одном помещении, тем меньше вероятности передачи вируса. Люди старше 65 лет легче заражаются и тяжелее переносят его. Если они будут изолированы, то риски снизятся.

Масочный режим

Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в общественном транспорте и такси, на парковках и в лифтах. В пресс-службе ведомства уточнили, что под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа; специально отведенная территория за их пределами; место общего пользования в здании, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек. Главам субъектов Попова поручила обеспечить контроль за исполнением этого предписания. Постановление вступает в силу 28 октября.

Александр Ломовцев отметил, что лишь 5% из заболевших носили маски. «Остальные же с непонятным упорством отказывались от них. Только после заражения убедились, что были неправы», – добавил он

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов напомнил, что предприниматели имеют право не обслуживать клиентов, не использующих индивидуальные средства защиты. Также у них есть право вызвать полицию для фиксации правонарушения со стороны граждан. Воспользоваться этим правом, по его мнению, это гражданский долг.

Самоизоляция для людей 65+

С 27 октября работодатели должны перевести сотрудников, которые достигли 65 лет, на дистанционную работу, предоставить им оплачиваемый отпуск или оформить лист нетрудоспособности. Больничные оформляет работодатель. Он предоставляет в Фонд соцстрахования реестр этих работников, оттуда сведения передаются в поликлинику, где выдают больничный на 14 дней.

Не распространяется это правило на сотрудников 65+, которые руководят организациями и органами власти, а также работают на следующих предприятиях и организациях:

включенные в перечень системообразующих;

непрерывно действующие организации;

медорганизации, аптеки, магазины и др., обеспечивающие продуктами и товарами первой необходимости;

выполняющие неотложные работы в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность;

осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

предоставляющие финансовые услуги;

дошкольные образовательные организации и вузы;

учреждения соцзащиты, соцобслуживания и центры занятости (с письменного согласия);

организации сферы ЖКХ (с письменного согласия);

организации федеральной почтовой связи (с письменного согласия).

Все остальные старше 65 лет должны с 27 октября по 9 ноября уйти на самоизоляцию. Места скопления людей они могут посещать только при обращении за экстренной медпомощью, передвижении на работу, в ближайший магазин, выгуливать домашних животных (100 метров от дома) или выносить мусор. Кстати, временно прекращена деятельность полустационарных отделений соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. А вот приостановка действия социальных проездных не введена.

Удаленная работа

С 29 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу 30% сотрудников из числа руководителей, специалистов и служащих. Обязанность не распространяется на:

непрерывно действующие организации;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации ОПК, а также организации, обеспечивающие их деятельность;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или жизненные условия граждан;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций.

Вячеслав Романов пояснил, что 30% высчитываются без учета тех, кто в отпуске, на больничном и пр.

Срок удаленной работы не ограничен, но не менее двух недель – инкубационный период для инфекции коронавируса. На удаленную работу не переводятся рабочие специальности, например, водители и кладовщики (за исключением старше 65 лет).

Начальник регионального государственно-правового комитета Наталья Архипова добавила, что перед переводом сотрудников на удаленку необходимо издать соответствующий приказ и заключить допсоглашение с ними – эти документы при проверке станут подтверждением исполнения указа губернатора.

Каникулы в школах и дистант в медвузах

Все школы региона установили каникулы с 26 октября по 6 ноября. Кроме этого, Алексей Дюмин поручил министру образования проработать возможность перехода на дистант учащихся 6 – 11 классов, а для детских садов и начальной школы сохранить очное обучение. Также глава региона предложил привлечь к работе в школах студентов педуниверситета.

Кроме того, по рекомендации министерства здравоохранения РФ для бесперебойного оказания медпомощи на дистант переводятся студенты 3 – 6 курсов и ординаторы мединститута ТулГУ. Место работы студенты выбирают сами: инфекционные госпитали, учреждения первичного звена здравоохранения, волонтеры на скорой помощи и др.

Концерты, спортивные учреждения и общепит

С 27 октября при проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, наполняемость залов – не более 30%.

Также действует ограничение по количеству участников иных массовых мероприятий – не более 20 человек. Вместимость помещения более 20 человек – не аргумент для приглашения большего количества участников. Это распространяется в том числе на свадьбы и похороны.

На спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% зрителей, в это число входят родители, тренеры и болельщики. Ограничение не касается спортивных секций и фитнес-клубов, занятий йогой, но соблюдение требований Роспотребнадзора сохраняются.