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С 9 ноября в Тульской области школьники 6-11 классов отправятся на дистанционку

С 9 ноября в Тульской области школьники 6-11 классов отправятся на дистанционку

Пока на две недели.

В Тульской области с 9 ноября на дистанционное обучение отправятся школьники 6-11 классов, а также студенты техникумов и колледжей. Остановлена очная форма дополнительного образования.

– Те тренды, что задает Собянин, определены научным сообществом. Поэтому давайте ориентироваться на Москву. Дистант для школьников — на две недели. Дополнительное образование — до конца месяца, – заявил на заседании оперштаба губернатор Алексей Дюмин.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, что вместо учителей возрастом 65+ в школы придут студенты 3-5 курсов педагогического университета и 3-4 курсов двух учреждений среднего профессионального образования — тульского и чернского педагогического колледжей. В этих учебных учреждениях перенесены сроки проведения учебной практики.

– За неделю мы полностью проработаем вопрос географической привязки студентов, чтобы они вели образовательный процесс там, где проживают. В случае невозможности разработаем график, — сообщила Шевелева.

По ее словам, в данный момент среди педагогов нет случаев заболевания коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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