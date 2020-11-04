С Днем народного единства! Туляков поздравили официальные лица

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

– Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник символизирует безграничную верность Отечеству, готовность отстаивать его независимость, сообща делать все возможное ради процветания Родины.

Сегодня, как и много столетий назад, эти черты по-прежнему объединяют наш народ. Придают нам сил, чтобы справляться с любыми вызовами.

Пусть патриотизм и неравнодушие и впредь служат залогом сплоченности нашего общества. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия! С праздником!

Сергей Харитонов,

председатель Тульской областной Думы

– Уважаемые земляки! Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает о том, как важно укреплять нашу державу, беречь духовные и нравственные ценности. Славные героические свершения предков всегда будут служить для нас примером сплоченности, солидарности и патриотизма.

И сегодня единение и преемственность поколений помогают добиваться успеха в решении важных, значимых задач, стоящих перед страной.

Уверен, что все вместе мы преодолеем все трудности и сделаем нашу любимую Россию еще богаче и сильнее.

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Ольга Слюсарева, Дмитрий Миляев,

глава МО город Тула глава администрации города Тулы.

– Дорогие туляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем Вас с Днем народного единства! Сегодня мы отмечаем значимый для каждого праздник – День народного единства! Россия – многонациональная страна, объединяющая разные народы, культуры и традиции. Сегодня мы вспоминаем наше героическое прошлое. В XVII веке Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский вместе с бойцами народного ополчения отстояли независимость Русского государства, показав силу единения народа. С тех пор наша страна не раз давала мощный отпор врагу. Так, было и в годы Великой Отечественной войны. Благодаря общим усилиям мы выстояли! Мы, туляки, всегда были патриотами нашей Родины. И несмотря на разную культурную и религиозную принадлежность, сегодня мы вместе продолжаем работать на благо Отечества и вносить весомый вклад в развитие страны. От всей души хотим поздравить с этим важным праздником! Желаем мира, творческого развития, благополучия и крепкого здоровья!

Николай Воробьев, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память».

.

Уважаемые жители Тульской области!

От имени регионального отделения партии «Единая Россия» и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства.

Этот праздник очень важен для сохранения исторической памяти и связи разных поколений граждан великой страны. В год юбилея Победы его значение усиливается духом патриотизма и чувством уважения к героическому прошлому Отчизны – тем, что невозможно отнять, что нельзя отменить. Гордость за подвиги предков, за народную сплоченность и умение противостоять любым трудностям и опасностям дает каждому из нас возможность ощущать себя частью огромной державы!

Сила этого единства необходима нам сегодня, когда мир сталкивается с новыми угрозами и вызовами. Преодолеть этот сложный период можно только совместными усилиями.

В этот праздничный день от всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и семейного благополучия, стабильности, согласия и мира!

Владимир Афонский, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Государственной Думы, член фракции «Единая Россия»

– Дорогие земляки! Примите сердечные поздравления с Днем народного единства! Этот праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих целей.

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории нашей страны – подвиг наших предков, ставших единой стеной на защиту Отечества. В 1612 году люди разных сословий и национальностей под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и потомка Владимиро-Суздальских князей Дмитрия Пожарского создали народное ополчение и освободили Москву от польских интервентов, сохранив независимость нашего государства.

И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.

От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в трудовой деятельности на благо родного края!

Николай Петрунин, депутат Государственной Думы ФС РФ

– Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем народного единства! История нашей страны богата славными событиями. И освобождение России от иноземных интервентов народным ополчением под предводительством Минина и Пожарского занимает в их ряду особое место.

Единение нашего народа перед лицом опасности стало той силой, которая помогла стране выйти из политического и духовного кризиса, позволило ей стать сильным и могущественным государством.

В этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами единой страны, у которой есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее.

Давайте сообща работать во имя нашего общего благополучия и процветания, ради достойной жизни наших детей и внуков.

Желаю вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра и согласия в нашем общем доме - России!