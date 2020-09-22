новости
новости
Регистрация
Взрыв на «Азоте»: пробы воздуха в Новомосковске будут исследовать неделю

Взрыв на «Азоте»: пробы воздуха в Новомосковске будут исследовать неделю

Алексей Дюмин поручил держать на особом контроле экологическую обстановку в Новомосковске.

22 сентября на оперативном совещании в региональном правительстве начальник ГУ МЧС по Тульской области Алексей Павлов доложил губернатору Алексею Дюмину о ликвидации последствий взрыва на «Азоте» в Новомосковске, который произошел в минувшую пятницу, 18 сентября.

По словам Алексея Павлова, после поступления сигнала о пожаре на место прибыли 10 пожарных расчетов. Оперативно и грамотно также сработал персонал предприятия и дежурных служб администрации муниципалитета. Жителей своевременно информировали о ситуации. Пожар был оперативно ликвидирован без значительных последствий для людей и окружающей среды.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов дополнил, что незначительное превышение предельной концентрации в воздухе по отдельным загрязняющим веществам было зафиксировано только 19 сентября. Пробы брались за пределами санитарно-защитной зоны при северо-западном ветре. Превышение при таких условиях не представляет угрозы жизни и здоровью жителей.

Пробы воздуха, взятые сегодня, 22 сентября, нарушений не выявили.

Алексей Дюмин поручил министерству проводить постоянный мониторинг на протяжении недели и держать на особом контроле экологическую обстановку в Новомосковске.

Начальник управления МЧС также сообщил, что по поручению губернатора проводится санитарная обработка. За неделю было продезинфицировано 232 объекта, 62 тысячи кв.м. площадок и дорог, 670 единиц общественного транспорта.

Читайте по теме:

МЧС прокомментировало ЧП на новомосковском «Азоте»

В соцсетях сообщили о взрыве на новомосковском «Азоте»: угрозы для жизни и здоровья людей нет

Минприроды о взрыве водорода на новомосковском «Азоте»: «Выбросов не было»

Взрыв на «Азоте» случился из-за разрушения устройства для распределения газа– на заводе его использовали впервые

Появилось видео последствий ЧП на новомосковском «Азоте»

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:25 0
Другие статьи по темам
Событие
НАК Азотвзрыв водородаэкология
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский экзотариум приглашает всех на двойной праздник
Тульский экзотариум приглашает всех на двойной праздник
Пьяный туляк устроил ДТП, стремясь быстрее отвезти кота на операцию
Пьяный туляк устроил ДТП, стремясь быстрее отвезти кота на операцию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.