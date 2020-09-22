Взрыв на «Азоте»: пробы воздуха в Новомосковске будут исследовать неделю

22 сентября на оперативном совещании в региональном правительстве начальник ГУ МЧС по Тульской области Алексей Павлов доложил губернатору Алексею Дюмину о ликвидации последствий взрыва на «Азоте» в Новомосковске, который произошел в минувшую пятницу, 18 сентября.

По словам Алексея Павлова, после поступления сигнала о пожаре на место прибыли 10 пожарных расчетов. Оперативно и грамотно также сработал персонал предприятия и дежурных служб администрации муниципалитета. Жителей своевременно информировали о ситуации. Пожар был оперативно ликвидирован без значительных последствий для людей и окружающей среды.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов дополнил, что незначительное превышение предельной концентрации в воздухе по отдельным загрязняющим веществам было зафиксировано только 19 сентября. Пробы брались за пределами санитарно-защитной зоны при северо-западном ветре. Превышение при таких условиях не представляет угрозы жизни и здоровью жителей.

Пробы воздуха, взятые сегодня, 22 сентября, нарушений не выявили.

Алексей Дюмин поручил министерству проводить постоянный мониторинг на протяжении недели и держать на особом контроле экологическую обстановку в Новомосковске.

Начальник управления МЧС также сообщил, что по поручению губернатора проводится санитарная обработка. За неделю было продезинфицировано 232 объекта, 62 тысячи кв.м. площадок и дорог, 670 единиц общественного транспорта.