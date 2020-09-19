Минприроды о взрыве водорода на новомосковском «Азоте»: «Выбросов не было»

- Направление ветра было западное, не на Новомосковск. Выбросов, по предварительным данным, в результате взрыва не было. В 23.00 возгорание было ликвидировано. По информации МЧС России по Тульской области, утечки аммиака нет, угрозы жизни, здоровью граждан и животным нет, — сообщает министерство природных ресурсов региона.