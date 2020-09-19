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Минприроды о взрыве водорода на новомосковском «Азоте»: «Выбросов не было»
Сообщается, что в ЕДДС жители города на неприятный запах в воздухе не жаловались.
По информации Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, взрыв на заводе «Азот» в Новомосковске произошел в новом цеху производства аммиака, в котором проводились пуско-наладочные работы. В этот момент аммиака там не было.
Причиной взрыва стала разгерметизация трубопровода, почему она произошла, сейчас выясняется.
- Направление ветра было западное, не на Новомосковск. Выбросов, по предварительным данным, в результате взрыва не было. В 23.00 возгорание было ликвидировано. По информации МЧС России по Тульской области, утечки аммиака нет, угрозы жизни, здоровью граждан и животным нет, — сообщает министерство природных ресурсов региона.
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