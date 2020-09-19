новости
новости
Регистрация
Появилось видео последствий ЧП на новомосковском «Азоте»

Появилось видео последствий ЧП на новомосковском «Азоте»

Как сообщают представители предприятия, во время инцидента никто не пострадал.

В соцсетях опубликовано видео последствий взрыва и пожара в одном из цехов на новомосковском «Азоте». На кадрах видно, что в помещениях выбиты стекла в окнах, на земле валяются куски фанеры. Как сообщают представители предприятия, во время инцидента никто не пострадал.

Видео из группы ВКонтакте «Новомосковск ЧП».

На предприятии уточнили, что на видео запечатлен не тот цех, где произошло ЧП, а соседний. Он в тот момент был остановлен на плановый ремонт и работников в нем не было.

Напомним, ЧП на заводе случилось 18 сентября. Как сообщают представители предприятия, при проведении пусковых операций после планового остановочного ремонта в цехе «Аммиак-3» произошла разгерметизация технического устройства трубопровода синтез-газа.

По данным представителей «Азота», предварительной причиной разгерметизации трубопровода является разрушение технического устройства — тройника, функцией которого является распределение газа. Тройник изготовлен на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге и смонтирован на трубопровод в начале сентября. Это было его первое использование.

Все причины происшествия выясняются.

Читайте по теме:

МЧС прокомментировало ЧП на новомосковском «Азоте»

В соцсетях сообщили о взрыве на новомосковском «Азоте»: угрозы для жизни и здоровья людей нет

Минприроды о взрыве водорода на новомосковском «Азоте»: «Выбросов не было»

Взрыв на «Азоте» случился из-за разрушения устройства для распределения газа– на заводе его использовали впервые

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:03 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
ЧП на Азоте

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка захватила у Комсомольского парка земельный участок и огородила его забором
Тулячка захватила у Комсомольского парка земельный участок и огородила его забором
«Кросс нации» в Туле: большой фоторепортаж
«Кросс нации» в Туле: большой фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.