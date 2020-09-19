Появилось видео последствий ЧП на новомосковском «Азоте»

Как сообщают представители предприятия, во время инцидента никто не пострадал.

В соцсетях опубликовано видео последствий взрыва и пожара в одном из цехов на новомосковском «Азоте». На кадрах видно, что в помещениях выбиты стекла в окнах, на земле валяются куски фанеры. Как сообщают представители предприятия, во время инцидента никто не пострадал.

Видео из группы ВКонтакте «Новомосковск ЧП».

На предприятии уточнили, что на видео запечатлен не тот цех, где произошло ЧП, а соседний. Он в тот момент был остановлен на плановый ремонт и работников в нем не было.

Напомним, ЧП на заводе случилось 18 сентября. Как сообщают представители предприятия, при проведении пусковых операций после планового остановочного ремонта в цехе «Аммиак-3» произошла разгерметизация технического устройства трубопровода синтез-газа.

По данным представителей «Азота», предварительной причиной разгерметизации трубопровода является разрушение технического устройства — тройника, функцией которого является распределение газа. Тройник изготовлен на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге и смонтирован на трубопровод в начале сентября. Это было его первое использование.

Все причины происшествия выясняются.

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