новости
новости
Регистрация
МЧС прокомментировало ЧП на новомосковском «Азоте»
Фото из соцсетей.

МЧС прокомментировало ЧП на новомосковском «Азоте»

На предприятии произошло возгорание водорода.

Ранее Myslo сообщал, что вечером 18 сентября в Новомосковске на территории АО НАК «Азот» случилось ЧП — на заводе произошла разгерметизация трубопровода с водородом, из-за чего тот загорелся.

О происшествии в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тульской области сообщили в 20.28.

- По прибытии на место происшествия была установлено, что произошла разгерметизация трубопровода, с горением на площади 10 кв. метров. Открытое горение ликвидировано в 22.10. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет, — сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.

Передвижная химическая лаборатория АО НАК «Азот» и химико-радиометрическая лаборатория МЧС взяли пробы воздуха. Сообщается, что угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 23:58 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
ЧПпроисшествиеАзотзагорелся водородМЧС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле велосипедист случайно убил пенсионерку
В Туле велосипедист случайно убил пенсионерку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.