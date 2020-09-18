МЧС прокомментировало ЧП на новомосковском «Азоте»

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Ранее Myslo сообщал, что вечером 18 сентября в Новомосковске на территории АО НАК «Азот» случилось ЧП — на заводе произошла разгерметизация трубопровода с водородом, из-за чего тот загорелся.

О происшествии в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тульской области сообщили в 20.28.

- По прибытии на место происшествия была установлено, что произошла разгерметизация трубопровода, с горением на площади 10 кв. метров. Открытое горение ликвидировано в 22.10. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет, — сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.

Передвижная химическая лаборатория АО НАК «Азот» и химико-радиометрическая лаборатория МЧС взяли пробы воздуха. Сообщается, что угрозы жизни и здоровью граждан нет.