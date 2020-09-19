Взрыв на «Азоте» случился из-за разрушения устройства для распределения газа– на заводе его использовали впервые
Об этом официально сообщили представители предприятия.
Новомосковский «Азот» прокомментировал взрыв и пожар на предприятии, которые случились вечером 18 сентября в одном из цехов.
- В 20.05 при проведении пусковых операций после планового остановочного ремонта в цехе «Аммиак-3» произошла разгерметизация технического устройства трубопровода синтез-газа с хлопком и последующим возгоранием.
Причиной разгерметизация трубопровода, по предварительным данным, является разрушение технического устройства — тройника, функцией которого является распределение газа. Тройник изготовлен на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге и смонтирован на трубопровод в начале сентября. Это было его первое использование, — сообщают представители предприятия.
По их словам, площадь возгорания составила 10 кв.м.
- Возгорание локализовано в 22.18. Пострадавших нет. Экологического ущерба и угрозы распространения вредных веществ нет. В настоящий момент совместно с Ростехнадзором начато расследование причин разрушения технического устройства тройник, - сообщается в комментарии.
Ранее минприроды сообщал, что выбросов в результате взрыва не было.
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