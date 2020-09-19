новости
новости
Регистрация
Взрыв на «Азоте» случился из-за разрушения устройства для распределения газа– на заводе его использовали впервые
Фото и видео из соцсетей.

Взрыв на «Азоте» случился из-за разрушения устройства для распределения газа– на заводе его использовали впервые

Об этом официально сообщили представители предприятия.

Новомосковский «Азот» прокомментировал взрыв и пожар на предприятии, которые случились вечером 18 сентября в одном из цехов.

- В 20.05 при проведении пусковых операций после планового остановочного ремонта в цехе «Аммиак-3» произошла разгерметизация технического устройства трубопровода синтез-газа с хлопком и последующим возгоранием.

Причиной разгерметизация трубопровода, по предварительным данным, является разрушение технического устройства — тройника, функцией которого является распределение газа. Тройник изготовлен на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге и смонтирован на трубопровод в начале сентября. Это было его первое использование, — сообщают представители предприятия.

Галерея
ЧП на новомосковском "Азоте", Фото: 1
ЧП на новомосковском "Азоте", Фото: 2
ЧП на новомосковском "Азоте", Фото: 3
ЧП на новомосковском "Азоте", Фото: 4
ЧП на новомосковском "Азоте", Фото: 5
показать все фотографии

По их словам, площадь возгорания составила 10 кв.м.

- Возгорание локализовано в 22.18. Пострадавших нет. Экологического ущерба и угрозы распространения вредных веществ нет. В настоящий момент совместно с Ростехнадзором начато расследование причин разрушения технического устройства тройник, - сообщается в комментарии.

Ранее минприроды сообщал, что выбросов в результате взрыва не было.

 

Читайте по теме:

МЧС прокомментировало ЧП на новомосковском «Азоте»

В соцсетях сообщили о взрыве на новомосковском «Азоте»: угрозы для жизни и здоровья людей нет

Минприроды о взрыве водорода на новомосковском «Азоте»: «Выбросов не было»

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:39 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
взрыв водородавзрыв на Азоте

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральную Россию придет бабье лето
В Центральную Россию придет бабье лето
Выставка военной техники на площади Ленина: фоторепортаж
Выставка военной техники на площади Ленина: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.