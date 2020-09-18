В соцсетях сообщили о взрыве на новомосковском «Азоте»: угрозы для жизни и здоровья людей нет

Кадр из видео: vk.com/chpnmsk

На предприятии произошла разгерметизация трубопровода, по которому подавался водород.

Жители Новомосковска всполошились, увидев огненный факел на территории «Азота», а пользователи соцсетей, услышав громкий хлопок, приняли происходящее за взрыв с выбросом аммиака.

Как сообщили Myslo представители предприятия, угрозы для жизни и здоровья граждан нет – на заводе произошла разгерметизация трубопровода с водородом. Из-за этого водород воспламенился.

На территории «Азота» находятся пожарные бригады, они контролируют ситуацию. Каких-либо повреждений, разрушений и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме, угроза распространения огня отсутствует.