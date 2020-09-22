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Последствия ЧП на новомосковском «Азоте»: содержание аммиака в воздухе превышено в 3 раза
Фото из соцсетей.

Последствия ЧП на новомосковском «Азоте»: содержание аммиака в воздухе превышено в 3 раза

Минприроды обращает внимание, что это превышение – незначительное.

После ЧП на новомосковском «Азоте» министерство природных ресурсов и экологии Тульской области взяло пробы воздуха в городе. Обнародованы результаты исследования.
 
- Пробы отбирались утром 19 сентября за пределами санитарно-защитной зоны, с подветренной, противоположной стороны города. В результате исследования в воздухе было выявлено превышение некоторых загрязняющих веществ — аммиака в 3,4 раза и диоксида азота в 1,27 раза, — сообщает ведомство.
 
В министерстве заявили, что  превышение незначительное и угрозы для жизни и здоровья населения не представляет.
 

Как сообщают представители предприятия, при проведении пусковых операций после планового остановочного ремонта в цехе «Аммиак-3» произошла разгерметизация технического устройства трубопровода синтез-газа.

По данным представителей «Азота», предварительной причиной разгерметизации трубопровода является разрушение технического устройства — тройника, функцией которого является распределение газа. Тройник изготовлен на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге и смонтирован на трубопровод в начале сентября. Это было его первое использование.

В соцсетях опубликовано видео последствий взрыва:

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:07 +3
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