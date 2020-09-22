Последствия ЧП на новомосковском «Азоте»: содержание аммиака в воздухе превышено в 3 раза
Минприроды обращает внимание, что это превышение – незначительное.
В министерстве заявили, что превышение незначительное и угрозы для жизни и здоровья населения не представляет.
Как сообщают представители предприятия, при проведении пусковых операций после планового остановочного ремонта в цехе «Аммиак-3» произошла разгерметизация технического устройства трубопровода синтез-газа.
По данным представителей «Азота», предварительной причиной разгерметизации трубопровода является разрушение технического устройства — тройника, функцией которого является распределение газа. Тройник изготовлен на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге и смонтирован на трубопровод в начале сентября. Это было его первое использование.
В соцсетях опубликовано видео последствий взрыва:
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