Последствия ЧП на новомосковском «Азоте»: содержание аммиака в воздухе превышено в 3 раза

Фото из соцсетей.

Минприроды обращает внимание, что это превышение – незначительное.

После ЧП на новомосковском «Азоте» министерство природных ресурсов и экологии Тульской области взяло пробы воздуха в городе. Обнародованы результаты исследования.

- Пробы отбирались утром 19 сентября за пределами санитарно-защитной зоны, с подветренной, противоположной стороны города. В результате исследования в воздухе было выявлено превышение некоторых загрязняющих веществ — аммиака в 3,4 раза и диоксида азота в 1,27 раза, — сообщает ведомство.

В министерстве заявили, что превышение незначительное и угрозы для жизни и здоровья населения не представляет.

Как сообщают представители предприятия, при проведении пусковых операций после планового остановочного ремонта в цехе «Аммиак-3» произошла разгерметизация технического устройства трубопровода синтез-газа. По данным представителей «Азота», предварительной причиной разгерметизации трубопровода является разрушение технического устройства — тройника, функцией которого является распределение газа. Тройник изготовлен на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге и смонтирован на трубопровод в начале сентября. Это было его первое использование.

В соцсетях опубликовано видео последствий взрыва:

Читайте по теме:

МЧС прокомментировало ЧП на новомосковском «Азоте»

В соцсетях сообщили о взрыве на новомосковском «Азоте»: угрозы для жизни и здоровья людей нет

Минприроды о взрыве водорода на новомосковском «Азоте»: «Выбросов не было»

Взрыв на «Азоте» случился из-за разрушения устройства для распределения газа– на заводе его использовали впервые

Появилось видео последствий ЧП на новомосковском «Азоте»