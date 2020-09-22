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Пьяный туляк устроил ДТП, стремясь быстрее отвезти кота на операцию
На фото - "виновник" ДТП

Пьяный туляк устроил ДТП, стремясь быстрее отвезти кота на операцию

Именно об этом мужчина сообщил сотрудникам Росгвардии, которые прибыли на место аварии.

Сегодня, 22 сентября, в Туле на проезде Энергетиков произошло ДТП.

В районе 17:00 там столкнулись две легковушки.

Причиной аварии, по словам явно нетрезвого виновника, стала спешка: мужчина заявил прибывшим на место ДТП сотрудникам Росгвардии, что «вез на операцию котика». На какую именно операцию везли кота, мужчина прояснить не смог.

Именно поэтому он пытался обогнать одну из машин, но немного не рассчитал и врезался в нее.

В результате аварии никто не пострадал.  

 

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Авария на проезде Энергетиков, Фото: 1
Авария на проезде Энергетиков, Фото: 2
Авария на проезде Энергетиков, Фото: 3
Авария на проезде Энергетиков, Фото: 4
Авария на проезде Энергетиков, Фото: 5
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 18:04 +8
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