Туляк предлагает вернуть площади в центре Тулы имя героев-челюскинцев

Площадь Челюскинцев — первая площадь Тулы, сформированная в советское время. Практически все сохранилось до наших дней, кроме памятника и названия.

Вопрос переименования улиц всегда будет и вовремя, и не к месту. Но поскольку в историческом центре Тулы действительно происходят глобальные перемены, наверное, есть смысл обсудить и то, как он должен выглядеть в городской топонимике, где к 500-летнему древнему кремлю сбегаются улицы Дзержинского, Революции, Союзная, Фридриха Энгельса и проспект имени Ленина.

Андрей Колбасинов, предприниматель, автор концепций сети «Кофе Культ», общественного пространства «Искра» и чайной «Чайка», предложил переименовать улицы Тулы в историческом ядре, вернув им старинные названия.

Предложение вызвало бурю эмоций у туляков.

Эксперты не остались в стороне и заявили, что названия улиц — это культурный код города.

Туляк Сергей Гусев, писатель, историк, краевед, считает, что есть иной способ и код сохранить, и туляков не злить:

Первый вопрос, который хотелось бы задать – а мы всем улицам хотим вернуть исторические названия? Если всем-всем, тогда давайте начнем с Крестовоздвиженской площади, которой в старину никогда не было в Туле. Была Воздвиженская улица – на городском сленге Воздвиженье. Ей почему-то название не вернули, святое имя революции не стали трогать. Зато под раздачу попали ни в чем не повинные герои-челюскинцы.

Чтобы молодому поколению было понятно, о ком идет речь, расскажем, что 13 февраля 1934 года пароход «Челюскин» был раздавлен льдами в Чукотском море и за два часа затонул. На его борту находились 112 человек. К моменту катастрофы экипаж подготовил все для эвакуации, на лед снесли даже кирпичи и доски. На вынужденную зимовку выгрузились 104 человека (еще 8 покинули пароход у мыса Челюскин). Еще в Карском море в семье геодезиста Васильева, который отправился в экспедицию с беременной женой, родилась дочь, которую назвали в память об этом походе и месте рождения Кариной.

Сложность эвакуации состояла в том, что самолеты в этих условиях не имели возможности совершить посадку. Только 5 марта это удалось летчику Анатолию Ляпидевскому, который на самолете АНТ-4 увез на большую землю десять женщин и двоих детей. Следующую посадку совершили только 7 апреля. За неделю летчики Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов и Иван Доронин вывезли остальных челюскинцев. Последний рейс был совершен 13 апреля 1934 года.

В Москве участников экспедиции встречали с небывалым воодушевлением. Летчики, снявшие челюскинцев со льдины, стали первыми Героями Советского Союза.

Так встречали героев-челюскинцев москвичи

24 июля 1934 года делегация челюскинцев во главе с летчиком Ляпидевским приезжала в Тулу. В память об этом событии в Туле и появилась площадь Челюскинцев.

В руках летчика Ляпидевского спасенные девочки с парохода «Челюскин» — Карина Васильева и Алла Буйко.

А теперь ответьте на простой вопрос: это историческое название или нет? Кто из тех, кому вынь да положь Пятницкую улицу, а не Металлистов, выступает за возвращение Крестовоздвиженской площади ее родного названия? Кстати, эта площадь – первое в Туле созданное советскими архитекторами городское пространство с Домом труда, памятником красноармейцу, фабрикой-кухней и зданием ФЗУ. Ну и причем здесь крестовоздвиженье?

Что касается «неисторичности» улицы Металлистов, на которую тоже модно наезжать, давайте вспомним, а что это были за металлисты? Это большевики потом примазывались к ним со страшной силой. Союз металлистов был первым рабочим профсоюзом города, объединявшим тех, кто трудился на оружейном и патронном заводах. Неужели и это не история?

Как понять, кто хороший, а кто плохой по одним фамилиям, не имея никакой другой информации? Между тем, выход-то простой.

Вот, например, на южной окраине Тулы есть улица Волнянского.

У места пересечения с проспектом Ленина на доме прикреплена табличка с указанием, кто такой Волнянский, и даже его фотография. Здесь, кстати, почти всегда цветы. Поэтому каждый прохожий видит: это герой. И фамилию запомнит, и детям потом расскажет.

А что, если установить на каждой улице, названной в чью-то честь, соответствующую табличку, на которой указать, исходя из каких соображений данный персонаж сохранен в названиях наших улиц?

На улице Марата, например, напишем: деятель Французской революции, зарезанный голым женщиной в ванне.

А поскольку в ХХI веке живем, не проблема прикрепить самый известный его портрет: репродукцию картины художника Жака Луи Давида «Смерть Марата».

Кадр из фильма «Степан Халтурин», 1925 г.

Про улицу (Степана) Халтурина разъясним: хотел, молодец, убить царя, но промахнулся и убил 11 солдат – героев русско-турецкой войны, а также случайно покалечил еще 56 человек. Царь уцелел.

Еще примеры. Дмитрий Ульянов. Сразу, как оказался в Туле в ссылке, стал просить маму добиться перевода в более приличный город. «Публичная библиотека плохая; театр… если бы мне не сказали, что это городской театр, то я принял бы его за балаган. В лучшем случае за цирк». Даже парк «сам по себе дрянцо». Правда, вид из него хороший: «видна вся Тула, расположенная частью в болоте, частью на пригорках».

Одного из братьев Жабровых – Алексея – современники называли мучеником революции. Разве нам, нынешним людям, будет лишне иногда напоминать, что в то непростое время многие принимали во имя своих светлых надежд мученическую смерть?

Продовольственный комиссар (Фридрих) Бундурин, отправляясь в Новосильский уезд, сказал: «Вернусь или с хлебом, или трупом». Кто-то скажет: отбирал хлеб у крестьян. А кто-то вспомнит, что Тула в те дни голодала и замерзала. На чьей стороне правда? Смотря кому ты больше симпатизируешь – крестьянам, перегонявшим пшеницу в самогонку, или голодающим людям в городе. Крестьяне, кстати, когда приехала комиссия разбираться, претензий к Бундурину не имели. Просто попал под раздачу. А в Туле его хоронил весь город. Подробнее эта история здесь

Даже с Софьей Перовской не все так просто. Это сейчас для большинства она террористка. Между тем Софья Перовская стала всенародно любимым героем не в связи с октябрьскими событиями, а после Февральской революции. Люди того времени видели в ней символ жертвенности во имя светлых целей. В синематографах показывали фильмы о Софье Перовской, во всех театрах шли посвященные ей спектакли. Эту наивную девушку искренне любили. Другое дело, что большевики-хитрецы не могли отказать себе в удовольствии переименовать улицу в честь Софьи Перовской там, где стоит храм, построенный в память об убитом с ее помощью Александре II. Наверное, где-то там, на небесах, они и сейчас рядом, спорят об идеалах, любви и конституции, за которые оба сложили голову.

Интересно было бы ответить и на вопрос – какая улица Туле важнее?

Доктора Лейтейзена, отсиживавшегося от нападок кровавого царского режима по заграницам и умершего с испугу, когда бежал из плена взбунтовавшихся красноармейцев?

Александр Степанович Баташев, средний из трех братьев Баташевых, отвечавший за производство самоваров на фабрике на ул. Грязевской, ныне Лейтейзена.

Или Баташева, державшего на этой улице самоварную фабрику, о продукции которой знали во всей России и далеко за ее пределами?

В городе перебор с Лениным. Он отродясь у нас дальше перрона Московского вокзала не был – и площадь, и улица, и два памятника, и аж проспект.

Так выглядел проспект Ленина в Туле в 1995 году.

Наверное, на проспект присутствие вождя революции в Туле можно было бы безболезненно сократить. Как-никак, это одна из визитных карточек нашего города. Правда, в свете нынешних отношений с украинскими братьями возвращать ему прежнее название – Киевская – тоже перебор.

Тогда как? Есть очень элегантные примеры того, как переименовывали улицы Ленина в других городах. В Варшаве, например, она стала улицей Винни-Пуха. Понятно, несопоставимо. Но поднимите руки те, кто в принципе не хочет жить на улице Винни-Пуха? По-любому это теплее, добрее и радостнее.

В Махачкале пошли по другому пути. У них бывший проспект Ленина стал проспектом Расула Гамзатова. Какие бы политические перемены ни произошли теперь в России, никому в голову не придет переименовать улицу, названную в честь одного из самых уважаемых людей Дагестана.

Считаю, главная магистраль города-героя Тулы должна именоваться Яснополянским проспектом, или что-то в этом духе. Толстой – это наша главная историческая гордость, реликвия и наш главный исторический бренд. На все времена.

Кстати, а почему у нас нет улицы Брежнева, улицы Юнака, благодаря стараниям которых Тула стала городом-героем?

И главный вопрос. Почему в Туле нет улиц имени поэта Владимира Гурьяна и композитора Анатолия Новикова? Почему мы обсуждаем проблему с названием улицы Металлистов, которая легко решилась двойными табличками, и забываем, что в Туле никак – ни улицей, ни памятником – не возвеличены люди, написавшие лучшую на все времена песню о нашем городе и его улицах, гимн оружейной Тулы про «Дульную, Ствольную, Арсенальную и любую Оборонную».

Елена Симонова, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра региональных исторических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого, председатель отделения Российского исторического общества в Туле, председатель Общественного совета при Комитете Тульской области по развитию туризма, эксперт АСИ, против переименований:

– Для начала надо определиться с термином «историческое название улицы» – речь идет о первичном названии или просто дореволюционном (то есть досоветского периода)? Какие существовали подходы к названию улиц в истории нашего общества? В дореволюционный период не было распространено правило называть улицы «в честь» великих деятелей культуры или науки. Эта традиция стала зарождаться в конце ХIХ – начале ХХ вв. Сначала переименования произвели в Санкт-Петербурге – первое переименование произошло в 1892 г. (появилась улица Глинки), затем это явление проявилось в провинции. В Туле в 1899 г. улица Остроженская была переименована в Жуковского, в 1902 г. улица Верхне-Дворянская – в Гоголевскую, а улицы Нижне-Дворянская и Съезжинская стали именоваться улицей Пушкинской, в 1907 г. улица Лопатинская была переименована в Менделеевскую. Но это были единичные случаи.

Наиболее ярко кампания переименования улиц проявилась в советский период. Почему? Потому, что это соответствовало идеологии того времени – как пелось в песне, «мы старый мир разрушим до основанья, а затем мы наш мы новый мир построим…». Улицы в советских городах стали называть именами выдающихся революционеров, писателей, композиторов, ученых, инженеров, архитекторов, изобретателей, героев войны. Распространенными стали такие названия, как: улица Труда, улица Мира, Советские улицы, Красногвардейские и Красноармейские улицы и т. д. Притом, если, например, углубиться в историю переименования не только улиц, но и городов, то многие выдающиеся деятели выступали против того, чтобы их именами называли города. Исчезли названия улиц, связанные с православием и церковью. Значимость Великой Отечественной войны для общественного сознания также отразилась в названии улиц (н-р., в Туле появилась улица Оборонная (ранее называвшаяся Воронежской). Конечно, за это время города расширялись и появлялись новые улицы, которые называли впервые (для них они уже являются историческими).

В постсоветский период наступил новый этап – начали заново переименовывать улицы, демонстрируя тем самым изменение политических веяний. 1990-е годы – время, когда формировались принципы новой политики, «маятник» качнулся в другую сторону – попытались пересмотреть советское наследие, высказывались однозначные и негативные оценки всего советского периода, что, в свою очередь, вызывало неприятие этого целым поколением людей, чья жизнь пришлась на ХХ век. Вспомним попытки заменить гимн СССР на музыку Глинки без слов. Новшество не прижилось.

В современной России продолжаются попытки переименовать названия улиц и городов, что сразу вызывает немало споров и мнений. Такие дискуссии очень эмоциональны, зачастую с диаметрально противоположными точками зрения, аргументация зависит от субъективной позиции автора, руководствующегося собственным мнением об историческом прошлом страны, основанным на личном, семейном опыте.

Существует понятие исторической политики – целенаправленных действий по формированию взглядов на историческое прошлое. С 2000-х гг. руководство страны проводит взвешенную историческую политику, вся история Российского государства – это наша история. Вся история, без купюр.

Конечно, улица Пятницкая была переименована советскими властями в 1924 г. в связи с желанием удалить с карты города название, привязанное к церкви Покрова Пресвятой Богородицы с приделом в честь Параскевы Пятницы. Безусловно, эта история корнями уходит в XVI в. Новое название улица получила в честь тульских рабочих – металлистов. До революции на этой улице располагалось Тульское отделение Московского общества по обработке металлов (Союз металлистов), после 1917 г. был создан в стране «Всероссийский союз рабочих металлистов» (в 1925 г. союз был переименован во Всесоюзный союз рабочих металлистов). Тульская история металлообработки, кузнецов, металлистов такая же древняя, как и сам город. Для меня оба названия вполне исторические с разных оснований определения. Я поддерживаю предложение сохранить сегодняшние названия улиц и отразить на аншлагах названия в исторической ретроспективе.



