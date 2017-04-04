Андрей Колбасинов: «Если хочешь сделать что-то хорошее, будь готов к борьбе»

Фото Алексея Пирязева.

Когда-то он занимался веб-дизайном, имел свою небольшую студию и мечтал о «Тульском море». Но в один прекрасный момент понял – это не его. Ушел с факультета кибернетики, забросил IT и… пошел в общепит. Открыть свой бизнес в кризисное время, вдохновлять людей и создать в городе сообщество знатоков и любителей кофе – согласитесь, это круто! Итак, знакомьтесь – один из лучших бариста в России Андрей Колбасинов.

Почему я выбрал общепит? Наверное, от природного гостеприимства. А еще это возможность общения с разными людьми, простор для исследований и путешествий.

Почему именно кофе? Потому что сам очень люблю этот напиток. Работал бариста, занимался обжаркой кофе и только потом открыл кофейню.

Вкусный кофе может получиться только из качественного сырья, то есть из кофе, который правильно растили, собирали, хранили, упаковали, транспортировали и обжарили. Мы знаем историю каждого кофе, который продаем и завариваем. Кофе привозят в Россию зеленым. И тут обжаривают. У нас в кофейнях обжаркой занимается Руслан Шульга, он занял 6-е место на чемпионате мира по обжариванию кофе.

Мы стараемся не брать на работу студентов, потому что много вкладываем в обучение и просто нерентабельно менять персонал каждые три-четыре месяца.

К конкурентам отношусь очень хорошо – чем их больше, тем лучше. В нашей сфере нет «промышленного шпионажа», потому что на поверхности лежит 20% секрета успеха, а остальное – в голове. Это знания, компетенции людей, которые работают, их невозможно своровать.

У меня есть партнер – Сергей Гордеев. Мы за три года ни разу не ссорились. Возможно, секрет в том, что мы просто работаем вместе, уважаем мнения друг друга, а не паримся в бане и не «квасим». В жизни с любым человеком можно найти общий язык. А в бизнесе в партнере важны компетенции и знания, которых тебе самому не хватает. Сергей – отличный фотограф, интернет-маркетолог, он отвечает за визуальную часть нашего бизнеса. Я тоже в этом разбираюсь, но его мнение в таких вопросах решающее. А он соглашается, если я говорю про кофе. В этом и есть профессионализм: если партнер в чем-то компетентнее тебя, значит, он должен принимать решение.

Я верю, что любая идея, если она нужна этому миру, рано или поздно осуществится. Полтора года я мечтал об Анковском пироге в своей кофейне. И вот такой момент настал. Это не просто пирог, это очень вкусный пирог с неповторимой историей (Анковский пирог – пирог по рецепты Софьи Андреевны Толстой. – Прим. авт.).

Сейчас вопрос – пить или не пить кофе – отпал. На повестке дня – где пить кофе? Хотя Тула обгоняет многие регионы по количеству кофеен, в том числе и Москву, больше всего кофеен все-таки в Екатеринбурге. В российских городах, и Тула не исключение, очень мало публичных общественных пространств, именно поэтому так востребованы кофейни. Ну где еще, заплатив 100 рублей, можно с комфортом в тепле и уюте поболтать с подругой, встретиться с компаньоном?! Вот возьмите наши российские музеи, и тульские в том числе. Туристы приезжают – и что?! Одной духовностью сыт не будешь, нужно где-то и передохнуть, перекусить, в туалет сходить. Даже в «Ясной Поляне» все очень убого.

Вообще на 10 тысяч человек в любом городе должна быть хотя бы одна приличная кофейня. Ведь это, прежде всего, общественное пространство, просто у него такая монетизация – через кофе.

Меня приглашали на обсуждение программы по общественным пространствам города. Если честно, кроме разговоров никакого выхлопа. На мой взгляд, на эти обсуждения собирается не совсем компетентное сообщество. Люди не понимают взаимосвязи экономики, обустройства общественного пространства и культурно-исторической среды. Ну в чем ценность предложений типа «давайте поставим памятник горшку» или «давайте будем на каретах ездить»?! Половина экспертов, участвующих в таких обсуждениях, не эксперты на самом деле, а пенсионеры. Это не оскорбление, просто констатация того, что люди уже «не догоняют», что происходит в мире. Но самое печальное во всем этом – отсутствие принятых решений. Любое обсуждение должно выводить на решение, а за его принятие и исполнение кто-то должен взять ответственность на себя. Увы, смелых очень мало.

Если хочешь сделать что-то хорошее, будь готов к борьбе. Например, за нормальные вывески и фасады своего кофейного бара сражаться приходится с неисправимой советской планировкой городов и с современным неповоротливым законодательством. Ошибки, которые обнаруживает в законах сама жизнь, нужно исправлять. И инициатива должна исходить от общественных и экспертных советов. А ее нет!

Малый бизнес у нас никто не «кошмарит». Каких-то препон для занятий бизнесом в Тульской области нет, ну если не считать «дорогие» заемные деньги. Но это беда всей страны.

Я принципиально не пользуюсь «мерами поддержки предпринимателей», о которых заявляет власть – она же раздает мои налоги! И поддерживает своими грантами слабых. А надо – сильных и эффективных! Часть этой помощи просто «осваивают». По моему мнению, должно быть несколько компаний, которые занимаются поддержкой предпринимательства. И они должны на конкурсной основе использовать бюджетные деньги, каждый раз доказывая их эффективное вложение в стартапы. Вот, например, компания поддержала 10 предпринимателей, они заплатили в бюджет столько-то средств. Только в этом случае компания получит дальнейшее финансирование.

Каких-то ярких событий, знаковых мероприятий – таких, чтобы люди потянулись в Тулу – у нас нет. Этим просто никто не занимается. Вообще сетка событий должна составляться за год, нужна определенная насыщенность событиями, нужны понятные суммы финансирования – у нас ничего этого нет. Мое мнение – на проведение массовых мероприятий тоже надо объявлять конкурсы.

К примеру, есть идея провести фестиваль, на него в бюджете есть такие-то деньги – объявите конкурс сценариев с открытой сметой. И чтобы организаторы обязательно отчитались не только по финансам, но и по посещаемости.

10 лет назад я учился на факультете кибернетики и не представлял себе, что можно в телефоне смотреть видео. Сейчас это обыденность. Не знаю, куда дальше шагнут технологии, но хороший кофе мы будем пить обязательно! Конечно, ученые могут изобрести таблетки, заменяющие еду. Или когда-нибудь люди научатся читать мысли друг друга. Но тогда круто будет именно есть настоящую пищу и говорить!

Мы открыли недавно кофейню в Орле, сейчас выбираем место в Москве. Первая чашка в новом месте всегда самая важная и приятная, она подводит промежуточный итог, завершая стройку, и запускает новый этап работы – обучение и наладку. В этот момент забываются трудности, которые мы преодолели. На душе легко. Мы на старте. Спрашиваете – не страшно? Да нет. Про Тулу тоже так говорили – тут же никто не пил кофе в кофейнях. Надо делать – и результат будет!