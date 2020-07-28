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В Алексине садовод во время ссоры разбил соседу голову лопатой

В Алексине садовод во время ссоры разбил соседу голову лопатой

Пострадавший в коматозном состоянии доставлен в Тульскую областную больницу.

Как стало известно Myslo, 21 июля в одном из садовых товариществ Алексинского района произошел конфликт между соседями. По предварительной информации, причиной ссоры стал недавно установленный на границе участков забор.

Один из мужчин решил отстаивать свою правоту с оружием в руках – схватив лопату, он ударил своего оппонента по голове. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Ему сделали две операции, он находится в коме и для дальнейшего лечения был доставлен вертолетом санавиации в Тульскую областную больницу.

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Место
Тульская областьАлексинский район

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