Одоевская команда прошла в финал трэвел-шоу

Фото: doobr71.ru.

В онлайн-шоу «Travel Battle» – шагаю по России» три тульские команды представили жюри авторские маршруты по городам Большой Засечной черты.

Туроператор «Компас» совместно с Тульским музейным объединением продемонстрировали проект «Тула – мастерская России». Одним из главных его «фигурантов» стал Тульский кремль – уникальный памятник русского оборонного зодчества XVI века.

Туроператор «Бриз» в программе «Город – крепость, город – храм, город — мастер» познакомил экспертное жюри с туристическим кластером Белева – музеем пастилы и Спасо-Преображенским мужским монастырем.

Третий туристический маршрут – «В Одоев за вдохновением» – презентовали туроператор «Махаон-тур» совместно с музеем «Филимоновская игрушка» и гостиницей ODOYEV.SKY.

Дружная команда из Одоева покорила строгое жюри, в состав которого входят эксперты в сфере туризма из России, стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, туроператоры, MICE-агентства и трэвел-блогеры.

В сентябре одоевцы будут представлять регион в финале ONLINE ROAD SHOW «Travel Battle». Цель проекта – сделать российские регионы и туристические продукты популярными среди путешественников.