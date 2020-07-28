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Одоевская команда прошла в финал трэвел-шоу
Фото: doobr71.ru.

Одоевская команда прошла в финал трэвел-шоу

В онлайн-шоу «Travel Battle» – шагаю по России» три тульские команды представили жюри авторские маршруты по городам Большой Засечной черты.

Туроператор «Компас» совместно с Тульским музейным объединением продемонстрировали проект «Тула – мастерская России». Одним из главных его «фигурантов» стал Тульский кремль – уникальный памятник русского оборонного зодчества XVI века.

Туроператор «Бриз» в программе «Город – крепость, город – храм, город — мастер» познакомил экспертное жюри с туристическим кластером Белева – музеем пастилы и Спасо-Преображенским мужским монастырем.

Третий туристический маршрут – «В Одоев за вдохновением» – презентовали туроператор «Махаон-тур» совместно с музеем «Филимоновская игрушка» и гостиницей ODOYEV.SKY.

Дружная команда из Одоева покорила строгое жюри, в состав которого входят эксперты в сфере туризма из России, стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, туроператоры, MICE-агентства и трэвел-блогеры.

В сентябре одоевцы будут представлять регион в финале ONLINE ROAD SHOW «Travel Battle». Цель проекта – сделать российские регионы и туристические продукты популярными среди путешественников.

 

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Автор: Елена Рябикова
сегодня, в 18:44 +1
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Место
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