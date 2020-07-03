Руководители прокуратуры, полиции и следствия проведут личный прием в поселке, где убили школьницу

Фото СУ СК РФ по Тульской области

Будут рассматриваться вопросы деятельности правоохранительных органов и органов профилактики Киреевского района Тульской области.

10 июля в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области и.о. руководителя СУ СК России по Тульской области Усов Владимир Владимирович, прокурор ТО Прасков Роман Сергеевич и начальник УМВД России по ТО Галкин Сергей Александрович проведут личный прием граждан.

Личный прием будет касаться деятельности правоохранительных органов и органов профилактики Киреевского района.

Желающим попасть на личный прием нужно иметь при себе документ удостоверяющий личность. В случае представления интереса иных граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению руководителями правоохранительных органов; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения.

Личный прием будет проходить в здании ДК поселка Бородинский Киреевского района Тульской области (ул. Советская, д. 4а) и начнется в 10 часов утра.

Для записи на личный прием необходимо обращаться в следственное управление СК России по Тульской области по телефонам: (4872) 30−49−06, 30−49−43, 30−49−44.

Напомним, 25 июня этого года пропала 13-летняя жительница поселка Юлия К.. По словам матери, дома была Юлина сестра, а сама девочка ушла с кем-то погулять. А потом перестала выходить на связь. Девочку искали полиция, следователи, Росгвардия, волонтеры «Лизы Алерт» и просто неравнодушные к случившемуся люди.