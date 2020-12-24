новости
новости
Регистрация
Убийцу школьницы из Бородинского доставили в Тульский областной суд: видео

Убийцу школьницы из Бородинского доставили в Тульский областной суд: видео

Сегодня суд начнет рассматривать это громкое дело. На скамье подсудимых – 38-летний Александр Брежнев.

24 декабря Тульском областном суде состоится первое заседание по делу об убийстве школьницы в поселке Бородинский. Судебное заседание будет закрытым из-за характера преступления и несовершеннолетнего возраста потерпевшей: посторонних в зал суда не впускают.

Когда Брежнева вели в зал заседаний, корреспондент Myslo задал ему вопрос, признает ли он себя виновным. Подсудимый отмолчался, но уже в зале заседаний, в клетке, долго и громко возмущался, что в суд проникла пресса.

Напомним, Брежневу вменяют два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.
 
По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую — жительницу Тульской области и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая из-за угроз со стороны напавшего в правоохранительные органы не обращалась.
 
 
Вечером 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного Дома культуры. Отведя потерпевшую в лес, он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, обвиняемый ударил потерпевшую ножом несколько десятков раз.

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
 
Подробности истории — в нашем сюжете.

 

Сюжет: Убийство 13-летней школьницы в Бородинском
В Туле начнут судить убийцу школьницы
Дежурная часть
В Туле начнут судить убийцу школьницы
15 декабря, в 13:25, 10 4139 2
Убийство девочки в Бородинском: мотивом преступника было изнасилование
Дежурная часть
Убийство девочки в Бородинском: мотивом преступника было изнасилование
5 августа 2020, в 15:55, 78 14331 0
Руководители прокуратуры, полиции и следствия проведут личный прием в поселке, где убили школьницу
Жизнь Тулы и области
Руководители прокуратуры, полиции и следствия проведут личный прием в поселке, где убили школьницу
3 июля 2020, в 18:24, 77 8169 1
Задержанному по подозрению в убийстве 13-летней девочки предъявят обвинение
Дежурная часть
Задержанному по подозрению в убийстве 13-летней девочки предъявят обвинение
30 июня 2020, в 11:07, 140 29387 11
Все новости сюжета
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 12:23 +2
Другие статьи по темам
Событие
убийство школьницыубийство в Бородинском
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
ВТБ планирует выдать 50 тысяч ипотечных кредитов на 130 млрд рублей в рамках господдержки семей с детьми
ВТБ планирует выдать 50 тысяч ипотечных кредитов на 130 млрд рублей в рамках господдержки семей с детьми
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.