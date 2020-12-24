Убийцу школьницы из Бородинского доставили в Тульский областной суд: видео

24 декабря Тульском областном суде состоится первое заседание по делу об убийстве школьницы в поселке Бородинский. Судебное заседание будет закрытым из-за характера преступления и несовершеннолетнего возраста потерпевшей: посторонних в зал суда не впускают.

Когда Брежнева вели в зал заседаний, корреспондент Myslo задал ему вопрос, признает ли он себя виновным. Подсудимый отмолчался, но уже в зале заседаний, в клетке, долго и громко возмущался, что в суд проникла пресса.

Напомним, Брежневу вменяют два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.