Убийцу школьницы из Бородинского доставили в Тульский областной суд: видео
Сегодня суд начнет рассматривать это громкое дело. На скамье подсудимых – 38-летний Александр Брежнев.
24 декабря Тульском областном суде состоится первое заседание по делу об убийстве школьницы в поселке Бородинский. Судебное заседание будет закрытым из-за характера преступления и несовершеннолетнего возраста потерпевшей: посторонних в зал суда не впускают.
Когда Брежнева вели в зал заседаний, корреспондент Myslo задал ему вопрос, признает ли он себя виновным. Подсудимый отмолчался, но уже в зале заседаний, в клетке, долго и громко возмущался, что в суд проникла пресса.
Напомним, Брежневу вменяют два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.
По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую — жительницу Тульской области и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая из-за угроз со стороны напавшего в правоохранительные органы не обращалась.
Вечером 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного Дома культуры. Отведя потерпевшую в лес, он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, обвиняемый ударил потерпевшую ножом несколько десятков раз.
Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
Подробности истории — в нашем сюжете.
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