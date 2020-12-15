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Назначено первое заседание по делу об убийстве школьницы в Бородинском

Назначено первое заседание по делу об убийстве школьницы в Бородинском

Пока что состоялось предварительное слушание.

24 декабря в Тульском областном суде состоится первое заседание по делу об убийстве школьницы в поселке Бородинский.

На скамье подсудимых - 38-летний мужчина, который до этого был неоднократно судим и много лет провел за решеткой.
 
На этот раз ему вменяют два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.
 
По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую — жительницу Тульской области и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая из-за угроз со стороны напавшего в правоохранительные органы не обращалась.
 
Вечером 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного Дома культуры. Отведя потерпевшую в лес, он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, обвиняемый ударил потерпевшую ножом несколько десятков раз.

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:25 +1
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