Назначено первое заседание по делу об убийстве школьницы в Бородинском

24 декабря в Тульском областном суде состоится первое заседание по делу об убийстве школьницы в поселке Бородинский.

На скамье подсудимых - 38-летний мужчина, который до этого был неоднократно судим и много лет провел за решеткой.

На этот раз ему вменяют два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.