Назначено первое заседание по делу об убийстве школьницы в Бородинском
Пока что состоялось предварительное слушание.
24 декабря в Тульском областном суде состоится первое заседание по делу об убийстве школьницы в поселке Бородинский.
На скамье подсудимых - 38-летний мужчина, который до этого был неоднократно судим и много лет провел за решеткой.
На этот раз ему вменяют два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.
По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую — жительницу Тульской области и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая из-за угроз со стороны напавшего в правоохранительные органы не обращалась.
Вечером 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного Дома культуры. Отведя потерпевшую в лес, он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, обвиняемый ударил потерпевшую ножом несколько десятков раз.
Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
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