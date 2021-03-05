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Пожизненное для убийцы девочки в Бородинском: Брежнев выслушал приговор спокойно

Пожизненное для убийцы девочки в Бородинском: Брежнев выслушал приговор спокойно

Он не заявлял ходатайств, ни с чем не спорил. Только попросил адвоката позвонить его сестре.

Сегодня в здании Тульского областного суда вынесли приговор 38-летнему убийце и насильнику Александру Брежневу, лишившему жизни девочку-подростка в поселке Бородинский. Напомним, суд приговорил изверга по совокупности преступлений к пожизненному лишению свободы на особом режиме.

Корреспондент Myslo, присутствовавший в зале суда, рассказывает: «Брежнев вел себя максимально спокойно, не заявлял никаких ходатайств. В зале находились, кроме судьи, адвокат Брежнева, представитель прокуратуры, мама и бабушка погибшей девочки, журналисты».

Перед заседанием адвокат рассказал Брежневу, что на днях тот стал дядей — его сестра родила мальчика. Именно сестре и попросил позвонить Брежнев, когда огласили приговор: «Скажите, что дали п/ж [пожизненное]. Скажи, чтобы меня не ждали».

Выслушав решение суда, подсудимый сказал, что суть обвинений и назначенного наказания ему понятна. Будет ли он обжаловать приговор, пока неизвестно: Брежнев и его защитник промолчали. Возможно, только пока.

Брежневу вменяли два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью.

Все подробности можно прочитать в нашем сюжете.

 

 
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Юлия Королева
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