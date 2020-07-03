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Тулячка: «На вызов к ребенку пришла больная коронавирусом врач! Теперь мы на карантине»

Тулячка: «На вызов к ребенку пришла больная коронавирусом врач! Теперь мы на карантине»

Женщина возмущена ситуацией, заложницей которой оказалась ее семья.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Анастасия. Молодая мама рассказала, что 1 июля ее ребенку стало плохо, поднялась температура, и она вызвала на дом педиатра.
 
– К нам приехала врач из детской инфекционной поликлиники на ул. Оборонной, она была без средств индивидуальной защиты. Когда я попросила ее надеть маску и перчатки, педиатр заявила, что в больнице им их не выдают, — рассказала Анастасия. Женщине пришлось пустить медика без СИЗ.
 
Врач обследовала малыша и ушла. На следующий день мать с ребенком отправилась на прием в больницу.
Выяснилось, что приходившая к ним педиатр ушла на больничный — заболела коронавирусом!
– Я была просто в шоке! В поликлинике мне сказали, что врач сдавала анализы на COVID еще 29 июня, а результаты пришли только 2 июля. Почему ее не отправили на изоляцию на это время? Как такое возможно? Наверняка 1 июля она не только к нам домой приходила на прием, да еще и была без СИЗ! — возмущается тулячка.
 
По словам Анастасии, после того как она узнала об этом, ее семья решила на всякий случай посидеть на самоизоляции. Постановления от Роспотребнадзора по этому поводу нет. Анализ на коронавирус пока взяли только у ребенка.
 
Семья написала заявление в прокуратуру, т. к. считает, что врач должна была самоизолироваться, а не ходить к пациентам по домам и заражать их коронавирусом.
 
Myslo обратился за комментарием в региональный минздрав. Вот что нам ответили:
 
– Мазок у врача был взят в плановом порядке, дополнительных оснований (наличие контакта с инфицированными, возвращение из другого региона) для отмены обслуживания пациентов на дому не было. Симптомы ОРВИ у врача на момент осмотра ребенка отсутствовали.
 
В связи с тем, что медицинский работник осматривал ребенка без маски, в отношении действий врача начато служебное расследование в целях привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности. Средствами индивидуальной защиты поликлиника обеспечена в полном объеме.
Сюжет: Коронавирус
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