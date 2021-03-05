Суд назначил убийце школьницы из Бородинского пожизненное лишение свободы
5 марта в Тульском областном суде огласили приговор 38-летнему Александру Брежневу. Репортаж и видео из зала суда.
Судебное заседание по делу об убийстве школьницы в поселке Бородинский было открытым.
Брежневу вменяли два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.
Брежнев признан виновным. Согласно приговору суда за совершенные преступления ему назначили 9 лет, 10 месяцев, 9 лет, 10 лет, 9 лет, 19 лет, 19 лет и 10 месяцев лишения свободы.
Окончательный срок – пожизненное, на особом режиме.
По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую — жительницу Тульской области и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая из-за угроз со стороны напавшего в правоохранительные органы не обращалась.
Вечером 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного Дома культуры. Отведя потерпевшую в лес, он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, обвиняемый ударил потерпевшую ножом несколько десятков раз.
Подробности истории — в нашем сюжете.
Галерея
сегодня, в 12:21, 23 1777 4
24 декабря, в 12:23, 41 11756 3
15 декабря, в 13:25, 10 4898 2
5 августа 2020, в 15:55, 78 14861 0
Другие статьи по темам