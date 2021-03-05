Суд назначил убийце школьницы из Бородинского пожизненное лишение свободы

5 марта в Тульском областном суде огласили приговор 38-летнему Александру Брежневу. Репортаж и видео из зала суда.

Судебное заседание по делу об убийстве школьницы в поселке Бородинский было открытым.

Брежневу вменяли два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.

Брежнев признан виновным. Согласно приговору суда за совершенные преступления ему назначили 9 лет, 10 месяцев, 9 лет, 10 лет, 9 лет, 19 лет, 19 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Окончательный срок – пожизненное, на особом режиме.

По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую — жительницу Тульской области и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая из-за угроз со стороны напавшего в правоохранительные органы не обращалась.