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Суд назначил убийце школьницы из Бородинского пожизненное лишение свободы

Суд назначил убийце школьницы из Бородинского пожизненное лишение свободы

5 марта в Тульском областном суде огласили приговор 38-летнему Александру Брежневу. Репортаж и видео из зала суда.

Судебное заседание по делу об убийстве школьницы в поселке Бородинский было открытым.

Брежневу вменяли два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.

Брежнев признан виновным. Согласно приговору суда за совершенные преступления ему назначили 9 лет, 10 месяцев, 9 лет, 10 лет, 9 лет, 19 лет, 19 лет и 10 месяцев лишения свободы.
 
Окончательный срок – пожизненное, на особом режиме.
 
 
По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую — жительницу Тульской области и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая из-за угроз со стороны напавшего в правоохранительные органы не обращалась.
 
 
 
Вечером 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного Дома культуры. Отведя потерпевшую в лес, он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, обвиняемый ударил потерпевшую ножом несколько десятков раз.
Подробности истории — в нашем сюжете.

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Сюжет: Убийство 13-летней школьницы в Бородинском
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Юлия Королева
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