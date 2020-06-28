В Тульской области найдено тело пропавшей без вести девочки

Вечером 28 июня в лесопосадке рядом с поселком Бородинский Киреевского района было обнаружено тело пропавшей трое суток назад 13-летней девочки. Тело нашли примерно в 21.40, в ходе совместных усилий сотрудников следственного управления СК России по Тульской области, ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

«Следователем производится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки, осуществляются следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним , по данным следствия, 25 июня 2020 года несовершеннолетняя ушла из дома в пос. Бородинский Киреевского района.