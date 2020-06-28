новости
новости
Регистрация
В Тульской области найдено тело пропавшей без вести девочки

В Тульской области найдено тело пропавшей без вести девочки

На месте происшествия работают следователи.

Вечером 28 июня в лесопосадке рядом с поселком Бородинский Киреевского района было обнаружено тело пропавшей трое суток назад 13-летней девочки. Тело нашли примерно в 21.40, в ходе совместных усилий сотрудников следственного управления СК России по Тульской области, ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
 
«Следователем производится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки, осуществляются следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Напомним, по данным следствия, 25 июня 2020 года несовершеннолетняя ушла из дома в пос. Бородинский Киреевского района.
 
Председатель СКР направил в Тульскую область следователей-криминалистов Главного управления криминалистики центрального аппарата, имеющих соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий. Это было сделано для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также для оказания практической помощи в поисках.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:16 0
Другие статьи по темам
Событие
розыскпроисшествия
Место
Тульская областьпоселок Бородинский

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк украл у краснодарца радиаторов почти на 200 тысяч рублей
Туляк украл у краснодарца радиаторов почти на 200 тысяч рублей
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка
В Туле на шести улицах появилась новая дорожная разметка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.