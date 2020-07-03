На ремонт дороги на ул. Ф. Энгельса потратят 187 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

Сегодня, 3 июля, глава города Тулы Ольга Слюсарева и заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев проинспектировали ход работ на ул. Фридриха Энгельса.

Ремонт проводят на участке от ул. Советской до ул. Первомайской в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы здесь начались 15 июня. Планируемый срок завершения – 1 сентября 2020 года. Сейчас ремонт идет с опережением примерно в пять дней.

Последний раз ремонт дороги по ул. Ф. Энгельса проводился 12 лет назад. Учитывая высокую социальную значимость объекта, его включили в план ремонта в рамках национального проекта в 2020 году.

Какие работы планируют выполнить на участке:

ремонт покрытия проезжей части и межрельсового пространства,

установка бортовых камней и ремонт смотровых колодцев,

ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы,

ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой остановочных павильонов,

установят перильные ограждения и дорожные знаки.

Как подчеркнул Дмитрий Ярцев, благодаря новой технологии и использованию современных материалов, после ремонта трамваи будут ходить тише и чуть быстрее. Эти изменения особенно оценят жители близлежащих домов.

На ремонт участка в 1,52 км направили 85 млн рублей из федерального бюджета. А также на замену трамвайных путей потратят еще около 9,5 млн рублей и более 93 млн рублей на закупку материалов.

В настоящее время начаты и ведутся работы по монтажу рельс и шпал на участке от ул. Первомайской до ул. Льва Толстого. Уже демонтировали плитку на межрельсовом пространстве, рельсы и трамвайные пути. Также спилили деревья, обустроили две подпорные стенки. Завершаются работы по подготовке «корыта» под дорожную одежду на участке от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской и ведутся работы по уплотнению грунта. Кроме того, начаты работы по обустройству тротуаров от ул. Первомайской до ул. Л. Толстого.