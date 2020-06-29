Убийство школьницы в Тульской области: что известно на данный момент

Надеялись на чудо Мама Юли сейчас справляется с внезапно обрушившимся горем, как может. «Я ничего не знаю толком, – говорит она, и у нее очень усталый голос. – Полиция пока ничего официально не говорит. Тело дочки нам еще не отдали». 25 июня, когда пропала ее 13-летняя дочка Юля , женщина ушла на смену – она работает продавцом в поселковом магазине. Дома была Юлина сестра, а сама девочка ушла с кем-то погулять. А потом перестала выходить на связь.

Девочку искали полиция, следователи, Росгвардия, волонтеры «Лизы Алерт» и просто неравнодушные к случившемуся люди.

Все до последнего надеялись на лучшее. Нехорошие предчувствия закрались сразу, как только правоохранители «пробили» телефон: он был включен и, судя по всему, никуда не перемещался.

Рюкзак и телефон Юли нашли на третий день неподалеку от Бородинского, в районе пруда. Вещи кто-то явно унес и припрятал.

В тот же вечер в лесопосадке в километре от поселка нашли и тело девочки , прикрытое мусором с местной свалки.

Вскоре стало известно, что над девочкой надругались и жестоко убили ее.

Первоначально мы располагали информацией, что на теле были ножевые ранения . Однако, по уточненным сведениям, изначально за колотые раны криминалисты приняли ссадины, «умноженные» на посмертные изменения: последние три дня стояла жуткая жара.

Официально причина смерти пока не озвучена, по некоторым данным, речь идет о множестве травм. Следствие от комментариев пока воздерживается.

Местные жители уже организовали сбор денег через группы всё в том же ВК, чтобы хоть как-то помочь семье Юли. Но мама девочки говорит, что ничего собирать не нужно. Она уже попросила удалить сообщения о сборе денег и ничего не собирать: «Я сказала, чтобы этот пост удалили. Мне не надо ничего. Ничего не надо».

Главный фигурант?

Параллельно с поисками девочки оперативники и следователи проверяли ее контакты, в том числе в социальных сетях. Проверяли на причастность многих. И конечно «шерстили» местных жителей с криминальным прошлым. Так вскоре после обнаружения тела девочки в отдел полиции доставили Андрея Б.

Именно его сейчас прочат на роль главного фигуранта уголовного дела. Однако о том, появился ли у мужчины процессуальный статус, следствие пока молчит. Возможно, говорить сейчас о задержании преждевременно.

На данный момент о нем известно немногое. Ему чуть меньше 40 лет, за плечами едва ли не восемь судимостей: грабежи, кражи, нанесение тяжких телесных повреждений. Он провел за решеткой почти половину жизни и освободился 6 июня 2020 года – за три недели до происшествия с Юлей.

Говорили, его видели вместе с Юлей в день ее пропажи. Почему школьница могла пойти куда-то с уголовником? На этот вопрос ответа нет, только догадки. Разве что если ей назначили встречу с «левой» страницы в соцсетях...

«Может и он, а там кто знает»

Андрей Б. живет с семьей в серой пятиэтажке на окраине поселка. Сегодня возле их подъезда часто видят белый УАЗик: сам мужчина в отделении, а его родственников иногда забирают допрашивать. Корреспонденты Myslo беседовали с ними прошлой ночью – они уверяли, что у Андрея есть алиби, в вечер убийства он был с ними.

«Так-то он нормальный малый, спокойный вроде. Ну, он может, если не так на него посмотришь, „козыряться“ будет. Но ему можно просто сказать, мол, иди, куда шел, и всё», – говорят его соседи. Каких-то «неправильных» наклонностей за ним не замечали. Да и когда заметить? Он же сидел все время. Разве что, после освобождения мужчина очень настойчиво искал знакомств с противоположным полом.

«С одной стороны, не верится, что это он, а с другой — кто ж его знает…», – делится его приятельница.

Через дверь их квартиры пьяный женский голос, не стесняясь в выражениях, велел нам убираться. Соседи говорят, это была его мать, женщина резкая.

«Предлагал конфеты»

Сегодня на место убийства Юли местные жители принесли цветы и игрушки. Стайка шумных детей и подростков, некоторые с родителями. Они уже «всё знают»: «Откуда-откуда? Из телефона! В телефоне уже все написано». Даже без соцсетей и whatsapp информация облетает поселок максимум за час.

Женщины рассказывают: за день до исчезновения Юли Андрея видели возле одного из местных супермаркетов. Мол, пытался познакомиться с женщинами, предлагал им алкоголь, а детям — конфеты.

«Почему нас не предупредили, что такой человек освободился? Если бы меры приняли, может, ребенок был бы жив!», — уверенно говорит одна из мам.

Девчонки шепчут, что этот мужчина размещал в местном паблике объявления о знакомствах, в «личке» приглашал девочек погулять, делал непристойные предложения. При этом постоянно менял имена и фото на своей странице в ВК. Почему они думают, что это он? – «А кто ж еще!». Матери рассказывают: пытались переписываться с ним со страниц дочерей, но пригласить на реальное свидание не успели. Со вчерашнего дня страницу никто не посещал.

Так ли это, достоверно сейчас известно только следствию, но пока официальных комментариев немного. Бородинский маленький, равнодушных к происшествию здесь почти нет, люди активно обсуждают его в социальных сетях, порождая слухи. Так что ждем официальных комментариев от правоохранительных органов.