Задержанному по подозрению в убийстве 13-летней девочки предъявят обвинение

Об этом официально сообщает Следственный комитет РФ.

По поручению Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения в районе поселка Бородинский Киреевского района Тульской области 13-летней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего), принято к производству Главным следственным управлением СК России .

В рамках его расследования следователями центрального аппарата Следственного комитета установлен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в совершении убийства.

На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу назначен комплекс необходимых экспертиз. Следователи центрального аппарата продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней.

О том, кто задержан мы подробно писали в репортаже из поселка Бородинский: читайте здесь.