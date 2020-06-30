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Задержанному по подозрению в убийстве 13-летней девочки предъявят обвинение

Задержанному по подозрению в убийстве 13-летней девочки предъявят обвинение

Об этом официально сообщает Следственный комитет РФ.

По поручению Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения в районе поселка Бородинский Киреевского района Тульской области 13-летней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего), принято к производству Главным следственным управлением СК России

В рамках его расследования следователями центрального аппарата Следственного комитета установлен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в совершении убийства. 

На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу назначен комплекс необходимых экспертиз. Следователи центрального аппарата продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней.

О том, кто задержан мы подробно писали в репортаже из поселка Бородинский: читайте здесь

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:07 +7
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Тульская область

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