Более 2300 тульских медиков получили выплаты за работу с COVID-19

На совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили выплату региональных и федеральных надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Более 2300 медицинских работников получили региональные выплаты на общую сумму 43 млн рублей.

Кроме того, предусмотрены и федеральные доплаты, размер которых зависит от дохода за 9 месяцев минувшего года: врачам первичного звена и скорой помощи – 80%, среднему медперсоналу – 40%, младшему – 20%. По стационару эти цифры еще выше – 100%, 50% и 30% соответственно. Врачам стационаров также полагается надбавка в размере 80 тысяч в месяц, врачам скорой помощи и среднему медперсоналу стационаров – 50 тысяч, среднему медперсоналу скорой помощи, младшему и прочему персоналу – 25 тысяч. Сумма федеральных выплат превысила 100 млн рублей. К 18 мая все выплаты были перечислены медикам полном объеме.

На федеральном уровне введены единовременные страховые выплаты медработникам, пострадавшим при работе с больными коронавирусной инфекцией. Утвержден перечень заболеваний, который применяется для начисления разовой выплаты 68811 рублей. Для работы в больницах и госпиталях в Тульскую область прибыли медики из других регионов – 30 человек уже приступили к исполнению обязанностей. Анкеты еще 82 специалистов находятся на рассмотрении, из них 23 – врачи. Для пополнения больниц младшим медперсоналом сформирован резерв из 101 студентов-медиков ТулГУ.