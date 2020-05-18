Где в Туле отключат электроэнергию 19 мая

С 12.00 до 19.00 будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Академика Павлова, 77, 79, 83, 85, 87, 91, 93-а, 95-а, 93, 95, 99, 101, 97, 105-111 (нечётн.),

ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-35 (нечётн.),

ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.),

ул. Станиславского, 60, 50, 64,

ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),

ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.),

ул. С. Перовской, 49, 40,

ул. Первомайская, 24, 26,

ул. Бундурина, 56,

ул. 9 Мая, 24 к. 2, 16, 16 к. 2, 16 к. 3, 18, 18 к. 2, 22, 20 к. 2, 20, 14, 12,

ул. Болдина, 114, 114-а, 112-б, 112, 118, 114-б,

ул. Оружейная, 36, 34-а, 30-а, 28-а, 32, 34, 32-б, 32-а,

ул. Комсомольская, 191 к. 1, 191 к. 2, 191 к. 3, 191 к. 4,

Промышленный пр-д, 1, 3,

ул. Токарева, 78, 80, 73-а, 69,

ул. 2-я Хомутовка, 1-а, 1-3 (нечётн.), 4-8 (чётн.),

ул. Р. Люксембург, 13-19 (нечётн.), 11-б,

ул. К. Либкнехта, 1-33 (нечётн.), 2-а, 28-а, 2-40 (чётн.),

ул. Мопра, 1-а, 1-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 16, 18, 20, 22, 23,

ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8, 8-а (чётн.),

ул. Металлургов, 49-а, 47-а, 49, 49-б, 51, 51-а, 53, 47,

2-й пр-д Металлургов, 3, 5, 9, 13,

ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),

пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,

ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.),

ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.),

ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),

Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.),

8-й пр-д, 74,

9-й пр-д, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),

10-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а-60 (чётн.), 50-а,

ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.),

пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),

пер. 2-й Шоссейный, 1-12,

Одоевское шоссе, 60-68 (чётн.),

п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),

1-й Горельский пр-д,

4-й Горельский пр-д,

ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),

2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),

3-й Горельский пр-д, 1-10,

5-й Горельский пр-д, 6, 7,

п. Косая Гора: Орловское шоссе, 19-45 (нечётн.),

ул. Набережная, 1-а, 1-13.