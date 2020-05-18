В Киреевске 20-летний рецидивист опрокинулся в кювет на угнанном УАЗе

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Киреевские полицейские выясняют обстоятельства угона автомобиля «УАЗ». По предварительным данным, в субботу вечером злоумышленник проник на автостоянку одной из организаций и угнал внедорожник.

Злоумышленник не справился с управлением – машина опрокинулась в кювет и загорелась. В результате аварии никто не пострадал. Как уточняет пресс-служба УМВД России по Тульской области, угон совершил 20-летний ранее судимый местный житель.

Молодой человек был задержан и доставлен в отдел для разбирательства. Полицейские устанавливают все случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.