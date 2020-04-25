Налоги для малого и среднего бизнеса в Тульской области снижены в 2 раза

Новыми преференциями смогут воспользоваться кинотеатры, библиотеки и музеи, спортивно-оздоровительные организации, гостиницы, базы отдыха, учреждения дополнительного образования и многие другие категории налогоплательщиков. Законопроекты, устанавливающие льготы, внесены в Думу губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Депутаты поддержали внесение изменений в статью 1 Закона Тульской области «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения».

– Действующей редакцией закона пониженные ставки при применении упрощенной системы налогообложения установлены для 30 видов экономической деятельности, в том числе для двух из них – продажа обуви и лекарств – льгота установлена на 2020 год, – пояснила председатель комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина. – Чтобы поддержать большее количество предпринимателей в сегодняшней сложной ситуации принято решение расширить перечень льготных категорий еще на 19 пунктов. Это те предприятия и организации, которые больше всего страдают от ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. В их числе кинотеатры, учреждения культуры и искусства, библиотеки и музеи, спортивно-оздоровительные организации, гостиницы, базы отдыха, рестораны и кафе, организации дополнительного образования, транспортные перевозчики и ряд других.

Те из них, для кого объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, должны будут платить налог в размере 7% и в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 3%.

Получателями льгот станут около 5000 субъектов предпринимательства.

– Наша задача сегодня, конечно, в первую очередь, сделать все, чтобы сберечь здоровье граждан и быстрее вернуться к нормальному ритму жизни. Но для этого важно поддержать и предпринимателей, многие из которых являются социально ответственными, много безвозмездной помощи оказывают людям. Поэтому хотя объем выпадающих доходов из консолидированного бюджета Тульской области составит 355,9 миллиона рублей, мы убеждены, что в конечном итоге решение правильное и полезное для экономики региона, – считает Галина Алешина.

имущество

Принят и закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Тульской области «О налоге на имущество организаций», согласно которому в 2020 году установлена пониженная ставка в размере 1% по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая база для которых определяется как кадастровая стоимость.

– Это серьезный шаг для бюджета области, поскольку выпадающие доходы составят порядка 270,3 миллиона рублей, а это почти половина объема налоговых поступлений в этой категории. Речь идет о внушительной доле рынка: почти 7000 организаций смогут воспользоваться льготой, – сказала Галина Алешина, отметив также, что предусмотрены налоговые льготы для экономических субъектов, которые больше других страдают от сегодняшнего кризиса: в их числе гостиницы и другие организации, которые обеспечивают временное проживание. В отношении их недвижимого имущества, используемого для основной деятельности, налоговая ставка в 2020 году тоже снижена до 1,1 процента.

Получить льготу смогут те гостиницы, которые в установленном законом порядке прошли процедуру классификации. Таких, по расчетам регионального министерства экономического развития, на сегодняшний день 48. Объем выпадающих доходов прогнозируется в объеме 2,75 миллиона рублей.

– Депутаты поддержали законы, устанавливающие налоговые льготы, потому что убеждены, что сегодня важно облегчить налоговое бремя для бизнеса, чтобы сохранить предприятия, помочь выполнить обязательства по зарплате, не потерять трудовые коллективы, – прокомментировал принятые Думой решения председатель регионального парламента Сергей Харитонов.

Принят на сегодняшнем заседании и закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Тульской области «О налоге на имущество организаций», согласно которому в 2020 году установлена пониженная ставка в размере 1 процента по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая база для которых определяется как кадастровая стоимость.

– Это серьезный шаг для бюджета области, поскольку выпадающие доходы составят порядка 270,3 миллиона рублей, а это почти половина объема налоговых поступлений в этой категории. Речь идет о внушительной доле рынка: почти 7000 организаций смогут воспользоваться льготой, – сказала Галина Алешина, отметив также, что предусмотрены налоговые льготы для экономических субъектов, которые больше других страдают от сегодняшнего кризиса: в их числе гостиницы и другие организации, которые обеспечивают временное проживание. В отношении их недвижимого имущества, используемого для основной деятельности, налоговая ставка в 2020 году тоже снижена до 1,1 процента.

Получить льготу смогут те гостиницы, которые в установленном законом порядке прошли процедуру классификации. Таких, по расчетам регионального министерства экономического развития, на сегодняшний день 48. Объем выпадающих доходов прогнозируется в объеме 2,75 миллиона рублей.

– Депутаты поддержали законы, устанавливающие налоговые льготы, потому что убеждены, что сегодня важно облегчить налоговое бремя для бизнеса, чтобы сохранить предприятия, помочь выполнить обязательства по зарплате, не потерять трудовые коллективы, – прокомментировал принятые Думой решения председатель регионального парламента Сергей Харитонов.